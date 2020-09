75 Jahre SZ: Die Bundestagswahl

/ Michael Goder / Bild: Süddeutsche Zeitung

M94.5 streamt vom 05. bis 08. Oktober Diskussionen zwischen Autor*innen der SZ LIVE. Die Veranstaltungsreihe dreht sich dieses Jahr um Jubiläen, denn: Die Süddeutsche Zeitung feiert 75. Geburtstag. Seid jeweils ab 19 Uhr unter sz.de/nachtderautoren dabei!

Am ersten Abend der Nacht der Autoren geht es um die Bundestagswahl nächstes Jahr. Judith Wittwer ist Chefredakteurin der SZ und moderiert die Debatte, die sich vor allem damit beschäftigt, wie Deutschland nach dem Servus von Angela Merkel als Bundeskanzlerin aussehen wird.

Die Redakteur*innen Andreas Glas, Nico Fried und Ulrike Nimz gehen auf eure Fragen ein! Die könnt ihr jederzeit per Mail an nda@sz.de oder auf Twitter, Facebook und Insta stellen. So könnt ihr zum Beispiel herausfinden, wer für junge Münchner*innen bei der Wahl besonders interessant ist.

Andreas Glas schreibt bei der SZ vor allem über die Bayerische Politik und den möglichen, zukünftigen Kanzler Markus Söder. Nico Fried ist Chef des Berliner Büros der SZ und weiß, wer in Berlin wichtig ist und in Zukunft sein wird. Ulrike Nimz berichtet aus Leipzig für die SZ über den politisch, stark umkämpften Osten Deutschlands.

Um 19 Uhr geht es am Montag, den 05. Oktober los. Seid dabei, feiert mit der SZ und bleibt informiert.

