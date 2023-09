/ Michael Ries / Bild: Andrey Yurlov / Shutterstock

Am 25. September 1993 hat Footballdeutschland nach München geschaut. Im Reitstadion in Riem trafen die Munich Cowboys auf die Cologne Cardinals zum German Bowl XV, dem 15. Finale der deutschen Meisterschaft. Am Ende jubelten die Münchner. Zum ersten und bisher einzigen Mal in ihrer Vereinsgeschichte.