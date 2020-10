Vom Verbot zur Emanzipation

/ Lea Morgenstern / Bild: Shutterstock

Als die deutschen Frauen in den 50ern beginnen, Fußball in Vereinen zu spielen, ist das eigentlich noch verboten. Erst am 31. Oktober 1970, also vor genau 50 Jahren, hebt der DFB das Verbot auf. Aber auch danach haben die Frauen noch zu kämpfen und selbst heute gilt Fußball immer noch als eine eher männliche Sportart. Aber warum wurde das Spiel überhaupt für Frauen verboten und wie haben sie sich dagegen gewehrt?

SCHWERE ANFÄNGE

In England, der Heimat des Fußballs, spielen auch Frauen schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts Fußball. In Deutschland dauert das Ganze allerdings etwas länger. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts beginnen die deutschen Frauen eine Art von Fußball zu spielen, bei der sie im Kreis stehen und sich gegenseitig den Ball zuspielen. Doch das passt den Männern nicht: Frauen dürfen sich nicht „wie Männer verhalten“. In den 20ern gibt es dann erste organisierte Spiele, was aber nicht lange anhält. Zur Zeit des Nationalsozialismus ist es den Frauen nämlich nicht erlaubt Fußball zu spielen, da das den Idealen der Nazis widerspricht.

In den 50er Jahren rückt das Thema Fußball dann wieder mehr in den Mittelpunkt, wirklicher Fortschritt bleibt aber fern. 1955 verbietet es der DFB seinen Vereinen, Frauenfußballmannschaften zu gründen. Die Begründung:

Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut, Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das Zurschaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand. Deutscher Fußball-Bund, 1955

Auch die Sorge, dass sich durch den Sport möglicherweise die weiblichen Sexualorgane verschieben könnten, wurde als Grund genannt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Die Geschichte des Frauenfußballs

WIDERSTAND DER FRAUEN

Das hält die Frauen allerdings nicht davon ab, weiterhin in eigenen Vereinen zu spielen und sogar eine inoffizielle Nationalmannschaft zu gründen. Dem DFB gefällt das gar nicht, weshalb er sich unter anderem beim Münchner Oberbürgermeister beschwert, da hier Frauen im Stadion spielen dürfen. Die Zuschauer kommen allerdings zahlreich zu den Spielen und auch die Presse zeigt sich begeistert und beginnt das Verbot zu hinterfragen. Das bleibt allerdings trotzdem ganze 15 Jahre bestehen.

NACH DEM VERBOT

Am 31. Oktober 1970 hebt der DFB das Verbot dann auf. Allerdings gibt es immer noch Einschränkungen: Stollenschuhe sind verboten und die Frauen müssen wegen ihrer angeblich „schwächeren Natur“ eine halbjährige Winterpause einlegen. Trotzdem besuchen auch viele Männer die Spiele, auch wenn sie zum Teil nur kommen, um die Frauen anzustarren, wie die ehemalige Fußballspielerin Maria Breuer berichtet:

„Man war neugierig, es waren viele Männer da, die rumgegrölt haben, das war klar. Aber das hat uns alles nicht interessiert. Wir haben leidenschaftlich Fußball gespielt und haben das genutzt!“ Maria Breuer

Maria Breuer / Bild: privat

Außerdem dürfen die Frauen lange nur 70 Minuten spielen, bis dann in den 90ern die reguläre Zeit von zweimal 45 Minuten eingeführt wird. Ende der 80er qualifiziert sich die Nationalmannschaft erstmals für die EM. Die Siegprämie ist ein Kaffeservice.



Inzwischen ist der Frauenfußball etabliert und die deutsche Nationalmannschaft wurde bereits achtmal Europameister und zweimal Weltmeister. Trotzdem erhofft sich Breuer für die Zukunft, dass noch mehr Vereine Frauenmannschaften aufstellen und mehr Nachwuchsspielerinnen ausbilden. Schließlich hat selbst der TSV 1860 München erst seit August diesen Jahres eine Frauenmannschaft.