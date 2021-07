Vier der ältesten Memes aus dem Internet

/ Parnian Chawarri / Bild: M94.5 / Vroni Kallinger

Wie viel Zeit eures Lebens im Internet verbringt ihr eigentlich mit Memes? Ob virale Memes an Freund:innen weiterleiten oder selbst gebastelte Kreationen ins Netz stellen – mit mal mehr mal weniger guten Grafikdesign-Skills – Spaß machen die aus dem Kontext gerissenen Bilder und Clips auf jeden Fall. Doch wie war das vor 25 Jahren, als M94.5 auf die Welt kam? Gab’s da schon Memes?

In der Tat gab es sie. Zu den ältesten Memes im Internet gehört eine 3D Animation eines tanzenden Babys in Windeln, das primär über E-Mail verbreitet wurde. Es gilt als eines der ersten Memes überhaupt, das sich 1996 in den Mainstream tanzte. Das Baby, das ursprünglich als Sample Source File für eine 3D Animations-Software namens „Character Studio“ entstand, verlor aber allmählich seinen Hype als sich 3D Animationen technisch weiterentwickelten und Baby Cha-Cha ziemlich „alt“ aussehen ließen.

Es wird weiter getanzt!

Wir bewegen uns weiter in der Zeit, nämlich zwei Jahre nach der Gründung von M94.5. Tanzende Wesen schienen die Menschen zu der Zeit noch immer zu begeistern, denn diesmal waren es tanzende Hamster, die das Internet durchfluteten. Hampton, the Hampster entstand 1998 als animiertes Musikprojekt der kanadischen Kunststudentin Deidre LaCarte. Sie designte eine Webseite, für die sie Hamster GIFs schuf und sie über der ganzen Seite in Reihen tanzen ließ. Als Hintergrundmusik gab es ein gepitchtes Sample von der Vorspannmusik des Disney-Zeichentrickfilms Robin Hood.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

LOL, du hast ROFL gesagt!

Heute haben wir eine breite Auswahl an Emojis, Memes und Stickern, um unseren Gefühlen in Textnachrichten Ausdruck zu verleihen. Anfang der 2000er Jahre war das noch etwas anders. So entwickelten World of Warcraft-Fans 2003 den ROFLCOPTER, ein sogenanntes ASCII-Bild, das nur aus Tastaturzeichen bestand. Die Propeller dieses Helikopters bildeten sich aus den Abkürzungen ROFL („rolling on the floor laughing“) und LOL („laughing out loud“). Das simple, animierte GIF bahnte sich schnell seinen Weg durch das gesamte Internet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der vermutlich nervigste Scherz, den es jemals gab

Millionen Grand Theft Auto-Fans klicken auf einen Link, um sich den Trailer zum neuesten Computerspiel GTA 4 anzuschauen und landen plötzlich auf dem Musikvideo des Liedes Never Gonna Give You Up von Rick Astley. Wirklich gestört muss sich der Künstler an seiner Meme-Qualität nicht haben, denn der Prank spendierte ihm fast eine Milliarde Klicks. 2007 tauchte das Internetphänomen des sogenannten Rickrolling erstmals auf, das seitdem zu unzähligen genervten Seufzern geführt hat. Vorreiter:in des Rickrolling war das Duckrolling der Community 4chan. Hier führte der Link zu einer Ente auf Rädern.

Gummientchen spielen auch in der 25-jährigen Geschichte von M94.5 eine skurrile Rolle. Ob es davon auch Memes gibt?