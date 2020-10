Zwei Jahre später …

/ Lena Haslberger / Bild: Blackksocks

17 Jahre alt und einer der Newcomer Englands: Mit unverkopftem Indie, kreativen Sounds und scheinbar ohne viel nachzudenken ist Alfie Templeman auf dem Weg nach oben.

Alfie Templeman im M94.5-Interview

ALLES WIE IMMER

Seine erste EP Like an Animal veröffentlichte Alfie Templeman im Oktober 2018. Das ist heute fast genau zwei Jahre her und schon damals hatte der Künstler, wie er selbst im Interview sagte, ein gutes Gefühl. Danach kamen weitere Singles, EPs, ein Album und Stück für Stück auch immer mehr Aufmerksamkeit. Auf die Frage wie sich sein Leben in diesen zwei Jahren verändert hat, antwortete er nur:

„Everything has kind of stayed the same. I still live at my parents‘. The only thing that’s really changed is: I left school.“ Alfie Templeman im M94.5-Interview

Der 17-Jährige sagt mit heute stolzen 100.000 Followern auf Instagram und über einer Million monatlichen Spotify-Hörern zu Recht, alle Aufmerksamkeit auf einmal hätte ihn erschlagen. Für ihn seien diese Zahlen vor allem eine weitere Bestätigung dafür, dass er auf dem richtigen Weg sei.

Alfie Templeman – Obvious Guy (Official Music Video)

„ALL OF IT PLAYS IN“

Musikalisch angefangen hat der Engländer im Progressiv-Rock, der dann zum Psychedelic-Rock überging. In dieser Phase lernte er viele Instrumente. Dazu kamen dann alle möglichen Musikrichtungen: Indie, Metal, Classical Jazz, LoFi, R’n’B.

„It’s a big kind of melting pot of different influences.“ Alfie Templeman im M94.5-Interview

Wie seine Songs entstehen kann der Künstler gar nicht genau erklären:

„I completely black out for the next [ ] few hours“. Alfie Templeman im M94.5-Interview

Als würde jemand in meinem Körper sitzen und ihn steuern, so Templeman. Was er aber sagen kann: Musik zuerst, dann die Lyrics.

Circa Waves – Lemonade Feat. Alfie Templeman (Official Video)

… UND DANN IST DAS PASSIERT.

Ende August veröffentlichten Circa Waves die Single Lemonade ft. Alfie Templeman. Für den Newcomer eine riesen Ehre. Sowohl er, als auch seine Familie seien große Fans: Das aktuelle Circa Waves Album Sad Happy sei brilliant. Im Interview erzählte Templeman auch, dass Kieran Shudall , der Frontsänger von Circa Waves, und er auch weiterhin an kleinen Songs und Ideen arbeiten.