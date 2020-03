/ Andrzej Potaczek,Tobias Faget und sinaa / Bild: Alexandru Nika / Shutterstock

Am heutigen Montag ist in der Stadt viel los: Die Reaktionen und Ergebnisse der gestrigen Kommunalwahlen werden politisch den Tag bestimmen. Aber auch die weiteren Reaktionen auf die Corona-Krise sind nach wie vor eins der wichtigsten Themen. Alles was heute in München wichtig wird, erfahrt ihr im M94.5-München-Ticker.