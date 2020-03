Hobo Sapiens

/ M94.5 Praktikanten / Bild: M94.5 / Michael Goder

Die gebürtien Allgäuer „Leo“ Leroy Hopfinger (Gesang, Gitarre, Mundharmonika, Produktion), Tom Simonetti (Schlagzeug & Elektronik) und Frank Nägele (Gitarre, Gitarensynthesizer, Bass) lassen mit ihrer Musik den Hobo-Lifestyle des frühen 20. Jahrhunderts wiederauferstehen.





Das Hobo-Revival

Die Musik von DAS Hobos ist nicht nur Musik, sondern auch ein Lebensgefühl. Ihre Albumtitel tragen zu diesem Spirit bei. Ihr erstes Album heißt This Is The Place und beschreibt das Verweilen an einem Ort. Ihr neues, 2. Album Random Home hingegen, erzählt vom „etwas verloren in der Gegend herumlaufen“ und davon, eine Heimat an jedem Ort finden zu können.

Das Hobos – „Cash Only"

Das Hobos – „Cash Only"

Vom Störgeräusch zu Alleinstellungsmerkmal

Die Mitglieder von „DAS Hobos“, haben sich auf einer Jam-Session kennengelernt. Sie beschreiben ihre Musik als langsam, melancholisch und staubig. Eines ihrer Markenzeichen, Momente sowie Stimmungen einzufangen, kam durch einen Zufall zustande. Ihr altes Studio befand sich in der Nähe eines Bahnhofs. Vorbeifahrende Züge störten anfangs die Aufnahmen. Die Künstler empfanden dieses Geräusch letztendlich als so kurios, dass sie sich dazu entschlossen, es als Soundaspekt mit in ihre Musik einfließen zu lassen.

Musik und Kunst im Einklang

Fun Fact: Zwei ihrer Plattencover entstanden in Zusammenarbeit mit dem schottischen Künstler James Sutherland, der sich in München niedergelassen hat und viel im Raum Allgäu unterwegs ist. Um die Musik mit der Kunst zu verbinden, organisierten sie Jam-Sessions, bei denen Musik ohne Wertung gemacht und der Kunst freien Lauf gelassen werden sollte.

Während einer groß angelegten Performance bemalte James Sutherland vor einem Publikum an einer Wand hängende Plattencover. DAS Hobos jammte dazu. Entstanden sind abstrakte, farbenfrohe Unikate. Dieser Aufwand hat auch seinen Preis. Die Platte „This Is It“ aus dem Jahr 2014 kostet 40 Euro. Sie war so begehrt, dass im Folgejahr eine 2nd Edition auf den Markt kam.

Ab Mai 2020 sind weitere Auftritte angedacht.

Ein Artikel von Kim Heuck