Zwischen zwei Welten

Bars, Clubs und Festivals: Überall dort könnt ihr Kilian Kleinbauer antreffen. Er bereichert die Kulturszene nicht nur als DJ und Musiker, sondern auch als Veranstalter. Unter dem Namen Skurreal legt er seit 2013 als DJ auf und veröffentlicht unter dem Namen Acrisolada seit 2014 seine eigene Musik. Er war im Sound of Munich-Interview und hat uns mehr über sich und seine Musik erzählt.





Als DJ legt Skurreal aka. Kilian Kleinbauer vor allem Psychedelic Rock und Garage Rock auf. Sein Vorbild: Amerikanische Bands aus den 60er Jahren wie die Band Electic Prunes, die zu den ersten experimentellen psychedelischen Musikgruppen zählt.

Skurreal als DJ-Alter-Ego

Seit 2014 veröffentlicht Kilian Kleinbauer neben seiner Arbeit als DJ auch seine eigene Musik. Unter dem Künstlernamen Acrisolada hat er drei Alben produziert.

“Das waren schon immer zwei verschiedene Welten. Auch musikalisch, weil meine eigene Musik fast nichts damit zu tun hat, was ich selber auflege.” – Kilian Kleinbauer

Jahrelang hat er an verschiedenen Songs gearbeitet – diese aber nie veröffentlicht. Ganz zufrieden war er nie. Doch in den letzten eineinhalb Jahren hat er sie aufpoliert, erzählt Acrisolada im Interview. Aus einer großen Auswahl, blieben zum Schluss elf Tracks übrig. Diese hat er im August 2021 in seinem neuen Album Energy veröffentlicht.

„Ich war schon immer so ein Typ der gesagt hat, lieber ein neues Lied anfangen, als andere fertig machen. Aber jetzt hatte ich sehr viel Zeit in den letzten eineinhalb Jahren.“ – Klilian Kleinbauer

In between future and nostalgia

In between future and nostalgia – so beschreibt Acrisolada seine Musik. Seine Songs wirken geheimnisvoll und die kryptischen Texte sind schwer zu verstehen. Black Tears ist einer von diesen Songs. Einen kleinen Einblick gibt uns der Musiker dennoch:

„Es geht um einen Nachhauseweg und die Entwicklung von einem Kind zu einem Mann. Und wohin auch immer die Reise weitergeht.“ – Kilian Kleinbauer

Auch als Veranstalter geht sein Weg weiter. Nachdem er schon bei mehreren Konzerten mitgewirkt hat, organisiert er dieses Jahr im Dezember sein erstes eigenes Konzert.