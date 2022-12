Kann es zu viele Krankenhäuser geben?

/ Elmo Hüller / Bild: shutterstock / shutter_o

Aufgrund der Zentralisierung von Krankenhäusern werden bundesweit Kliniken geschlossen. So auch in Neuperlach. Die Geburtshilfestation dort wird mit der in Harlaching zusammengelegt.





Gegen die Zusammenlegung wehren sich nun die Hebammen. Diese haben eine Petition ins Leben gerufen, um den Kreißsaal in Neuperlach zu erhalten. Schließungen von Geburtshilfestationen bedeuten unter anderem, dass schwangere Personen im Fall der Fälle einen weiten Weg zurücklegen müssen. Weitere Veränderungen durch die Zentralisierung erfahrt ihr hier im Beitrag.