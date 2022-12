Immunbooster: Unnötig oder essentiell?

/ Luise Otto / Bild: Immunbooster

Ingwer, Kurkuma oder Vitaminpräparate sollen anscheinend super für das Immunsystem sein. Aber stimmt das wirklich oder sind das nur falsche Werbeversprechen?

Um nicht so schnell krank zu werden trinken viele Menschen morgens heißes Wasser mit Zitrone, Selleriesaft oder die mittlerweile überall bekannten Ingwershots. Hilft das wirklich, um unser Immunsystem zu boostern?

Was ist in diesen “Superfoods” drin?

Sellerie enthält Kalium, Eisen und Calzium. In all diesen Lebensmitteln ist Vitamin C enthalten – hört sich erstmal gut an. Vitamin C wirkt antioxidativ, das heißt, es schützt Zellen und Moleküle im Körper vor Schäden.

Dass beispielsweise Ingwer so scharf schmeckt, dafür ist das sogenannte Gingerol verantwortlich. Das soll Schmerzen lindern, Schleim lösen und Entzündungen hemmen. Ingwer enthält außerdem Kalium, Phosphor, Natrium, Eisen und Calcium, deshalb wirkt er anscheinend besonders gut gegen Erkältungen.

Vitaminpräparate sollen dem Körper ganz bestimmte Spurenelemente zufügen. Doch oft werden sie ohne triftigen Grund eingenommen, denn viele Konsument:innen haben eigentlich gar keinen Mangel. Bildquelle: LOS ANGELA / Shutterstock

Unser Immunsystem lässt sich entgegen vieler Artikel und Werbung von Nahrungsergänzungsmittelhersteller:innen nicht bis ins Unendliche verbessern und verstärken. Und auch nicht jedes Immunsystem kann gleich “stark” sein. Das ist ungefähr so wie mit unserer Körperfitness, da können wir auch nicht alle den gleichen Stand erreichen.

Wir sollten nicht nach möglichen Optionen suchen, die das Immunsystem vielleicht stärken könnten. Wir sollten Faktoren kategorisch erkennen und beachten, die das Immunsystem nachweislich schwächen. Dr. Janos Hegedüs – Facharzt für Innere Medizin

IMMUNSTÄRKUNG STATT CORONA-IMPFUNG? – youtube.de

Statt also immer mehr zu machen, ist es manchmal besser sich einfach zu schonen und darauf zu achten, nichts Falsches zu sich zu nehmen.

Was schwächt das Immunsystem?

Die Antwort ist leider recht unspektakulär. Es ist auch nicht verwunderlich, dass es genau diese Dinge sind, die immer und immer wieder gepredigt werden. Zum Beispiel:

Nikotin

Alkohol

Übergewicht

Zu wenig Wasser

Schlafmangel

Zu wenig Bewegung

Stress

Mangel an Vitaminen und bestimmten Spurenelementen Bildquelle: Roman Chazov / Shutterstock

Das heißt: wichtiger als noch mehr oben in den Körper reinzuwerfen ist es, auf sich zu achten. Vor allem genug Wasser zu trinken ist ein leichter Weg zu einem besseren Wohlbefinden. Auch Spaziergänge helfen dagegen, dass unser Körper einrostet. Zudem sind sie auch vollkommen kostenlos, nicht wie teure Ergänzungsmittel oder ausgefallene Lebensmittel.

Sind Ingwershots und Co also unnütz?

Sicher nicht direkt, denn wenn ein eindeutiger Mangel festgestellt wurde und man diesen mit den Inhaltsstoffen aus der gelben Wurzel oder der Pillenpackung ausgleichen kann, haben sie alles getan, was sie sollen.

Bildquelle: Jane Vershinin / Shutterstock

Trotzdem sollten wir darauf achten, uns nicht von Werbeversprechen hinters Licht führen zu lassen und lieber auf unseren Verstand zu hören. Es ist sicherlich gesünder, sich Zuhause auszuruhen, Ofengemüse zu essen und sich nicht abzuhetzen um die teuren kleinen Fläschchen und Päckchen zu kaufen. Aber wenn ihr wirklich mal so richtig krank seid, geht lieber zu eurem Hausarzt. Der kann euch auch sagen, ob ihr einen Mangel habt.