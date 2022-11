Eine heiße Sommerliebe, die im Herbst erlischt

/ Elena Dersch und Janik Metzger / Bild: Jonas Heintschel

Passend zum Herbst liefert die junge Münchner Künstlerin Sophie Hallberg den perfekten Soundtrack für die Jahreszeit. Warum eine Sommerflirt nicht für immer halten darf, wie sie alleine Songs schreibt und vieles mehr erzählt sie uns im M94.5-Interview.



Sound of Munich Interview mit Sophie Hallberg

Die Schwestern Sophie und Lena haben noch im vergangenen Jahr gemeinsam als Sweet Lemon Musik gemacht, jetzt gehen sie aber getrennte Wege. Für Sophie bedeutet das, dass sie im Songwritingprozess nun zwar mehr Freiheit hat und ihre Emotionen einfließen lassen kann, aber dennoch traurig ist, dass Lena nicht mehr dabei ist.

,,Ich setz mich hin und spiel und hab Spaß und lass mich so richtig gehen.‘‘ Sophie Hallberg im Sound of Munich Interview

Im Gegensatz zu Sweet Lemon ist Sophies Musik geprägt von Klavier. Neben dem Klavier und dem ruhigen Schlagzeug kommt Sophies ruhiger Gesang zur Geltung. Sie erschafft in “Cooling Down In Fall” eine dunkle Szenerie in der sich der/die Hörer:in verlieren kann. Obwohl sie die Liebe zum Instrument erst spät entdeckt hat, spielt sie jetzt umso leidenschaftlicher. Sophies Musik schwebt irgendwo zwischen Soul und sparsamem Pop.

Taste The Words Of Truth

Ihre neuste Single “Cooling Down In Fall” handelt von einem vermeintlich harmlosen Sommerflirt, der doch ernster wird und dann hoffentlich wieder im Herbst abkühlt. Sophie sagt selbst über sich, dass sie eher ein Herbst- und Wintermensch ist, der auch gern in dunkle und kalte Welten abtaucht. Das hört man auch in ihrer Musik. Ihre musikalische Inspiration holt sie sich zum Beispiel von Leonard Cohen und Nicolas Cave.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Sophie Hallberg im Video zu "Cooling Down In Fall"

Sophie Live

Im März durften wir Sophie schon als Support der Nürnberger Band LEAK im Unterdeck erleben. Das nächste Mal steht sie dann am 29. Dezember gemeinsam mit Quirinello, Rosa Blut und Barska and the Factory im Backstage auf der Bühne. Im Frühjahr wird ihre zweite Single “Criminal”veröffentlicht und dann dürfen wir uns auch wieder auf weitere Live-Auftritte von Sophie Hallberg freuen.