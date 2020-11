/ Lena Haslberger / Bild: Tim Wettstein

Steiner & Madlaina – plakativer Deutsch-Pop aus der Schweiz. Anfang nächsten Jahres kommt das zweite Album Wünsch mir Glück. Im M94.5-Interview sprechen die beiden Musikerinnen über Wünsche, glückliche Zufälle und ihre Musik.

FUßBALLGESÄNGE

Am 11. September 2020 veröffentlichten Nora Steiner und Madlaina Pollina mit Wenn ich ein Junge wäre ihre erste Single aus ihrem zweiten Album Wünsch mir Glück. Der Song dreht sich um die typischen frauenfeindlichen Witze und um all das, was sich wahrscheinlich schon jede Frau gedacht, aber nie wirklich ausgesprochen hat – zumindest nicht so direkt wie Nora und Madlaina das in ihrem Song zum Ausdruck bringen. Sie wollen andere Frauen dazu auffordern, sich gemeinsam gegen immer noch präsente gesellschaftliche Benachteiligung zu stellen. Dafür stehen auch die „Fußballgesänge“ in Wenn ich ein Junge wäre, die ausschließlich von Frauen eingesungen wurden. Im Musikvideo wird der Protestsongcharakter der Single noch einmal deutlich unterstrichen.

Nur weil ich kann, muss ich keine Kinder kriegen. Wenn ich ein Junge wär‘, würde man mir mehr zutrauen. Wer bestimmt das Rollenbild der Frauen? Textausschnitt aus Wenn ich ein Junge wäre

Steiner & Madlaina – Wenn ich ein Junge wäre (ich will nicht lächeln)

DOPPELDEUTIG

Der Albumtitel Wünsch mir Glück stand schon vor dem Corona Lockdown fest. Besonders das berühmt-berüchtigte zweite Album sei ein wichtiger Schritt, so Nora. Dafür wünschen sie sich Glück – dafür, dass es funktioniert und gut ankommt.

Und jetzt finde ich‘s irgendwie witzig, weil es so noch ne neue Bedeutung hat seit dem ganzen Corona Ding. Wünsch mir Glück passt halt einfach in jeder Hinsicht. Nora Steiner im M94.5 Interview

Steiner & Madlaina – Prost mein Schatz

TOUR IM FRÜHLING 2020

Auf den Tournamen Win Win sind Nora und Madlaina durch einen Zufall bzw. durch ein Missverständnis gekommen. Madlaina hatte per Telefon mit deren Manager gesprochen und plötzlich fiel das Wort Win Win. Nora hörte das Gespräch mit und dachte es würde um die Tour gehen.

Und Nora so: Hä? Nennen wir die Tour jetzt Win Win? Und ich so: Hä nein? … Warum eigentlich nicht? Madlaina Pollina im M94.5 Interview

Letztendlich haben sich die beiden für diesen Namen entschieden, weil er einfach perfekt zur aktuellen Situation passt. Nora erzählte im Interview, dass es ihr nicht nur fehle, Konzerte zu geben, sondern auch auf Konzerte zu gehen. Und so gehe es sicher auch vielen anderen Menschen, so Nora. Demnach wäre eine Tour eine Win-win-Situation für Künstler und Publikum – beide Seiten würden profitieren. Bevor es aber auf Tour geht, kommen noch zwei weitere Singles. Denk was du willst wird Anfang Dezember erscheinen.