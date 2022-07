Wie geht eigentlich Snooker?

/ Finn Widmann / Bild: Shutterstock/ Alligator198819

Warst du schonmal Billard spielen und hast dich gewundert, dass in jeder Billardhalle zwei riesengroße Spieltische stehen, an denen nie jemand ist? Oder hast du zufällig um 2 Uhr nachts mal die Glotze angemacht und im Sportkanal ein Billardspiel mit komischen Kugeln vorgefunden nur um dann wieder zurück zu Netflix zu schalten? Das – war Snooker. Weil die wenigsten wissen wie es geht, geben wir euch einen Einblick in die Basics von Snooker, und vielleicht schwingst du beim nächsten Mal im Saloon den Queue (Spielstock) zu deinem ersten „Snookerbreak“.

Snooker wird immer in zwei Teams gespielt. Entweder 1 gegen 1 oder 2 gegen 2. Das Spielfeld besteht aus einem weißen Spielball und 21 Objektbällen. Ziel des Spiels ist, durch das Versenken der Objektbälle in die 6 Körbe, mehr Punkte zu erreichen als die gegnerische Person. Das Spiel endet so bald alle Objektbälle versenkt wurden.

Die Startaufstellung im Snooker sieht so aus:

Ablauf eines Breaks

Es liegen 15 rote Bälle 6 bunte Bälle. Beginnt dein „break“ musst du abwechselnd erst eine rote und dann eine bunte Kugel „potten“ (versenken). Für jeden regelkonformen „Pot“ gewinnst du Punkte.

Eine rote Kugel wird, nachdem sie eingelocht wurde, nicht wieder zurück auf den Tisch gelegt. Die bunten Kugeln hingegen werden nach Treffern wieder zurück auf ihre Startposition gelegt. Sind am Ende keine roten Kugeln mehr vorhanden, werden, in aufsteigender Wertreinfolge, die bunten Kugeln gepottet.

Hier ein Beispiel für einen korrekten Break:

Fouls

So weit so gut. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Denn es gibt einige Fouls, die du nicht begehen darfst, wenn du nicht willst, dass dein Break beendet wird. Beispielsweiße ist es nicht erlaubt eine Falsche Kugel zu berühren, bevor du deine Zielkugel berührst. Solltest du eine falsche Kugel oder den Spielball versenken wird das auch als Foul gewertet. Begehst du eines dieser Fouls werden dem/der anderen Spieler:in mindestens 4 Punkte gutgeschrieben. Ist in dem Foul eine Objektkugel beteiligt die mehr als 4 Punkte Wert ist, bekommt der oder die Gegner:in Punkte in Höhe des Ballwerts. Gute Snookerspieler:innen werden versuchen, dich in eine schwierige Spielsituation zu zwingen, um so Fouls zu provozieren. Begeht dein Gegenüber ein Foul bekommst du „Ball in Hand“ und darfst die Weiße Kugel im „D“, den weißen Halbkreis, platzieren. Von dort wird übrigens am Anfang auch angestoßen.

Spielsituation: „Snooker“

Womit wir zur namensgebenden Spielsituation kommen: Dem „Snooker“. Ein Snooker ist eine Spielsituation, in der es unmöglich ist auf direktem Weg die zu spielende Kugel zu treffen. Um dich aus einem Snooker zu befreien, musst du kreativ werden und zum Beispiel einen Bankshot wagen (über eine Bande spielen). Also kurzgesagt… Du willst echt nicht in einen Snooker geraten.

Beispiel eines Snookers:

Fazit

Snookerprofis zuzusehen, wie sie die kreativsten Auswege aus scheinbar unlösbaren Situationen finden, ist eine Erfahrung, die es sich definitiv lohnt zu machen. Wenn du jetzt aber auch selbst Lust bekommen hast, diesen besonderen Sport auszuprobieren, dann bedenke, dass Snooker sehr anspruchsvoll ist. Erwarte also nicht zu viel von dir. Dafür fühlt es sich dann um so besser an, wenn du es endlich schaffst deine ersten Bälle zu potten.