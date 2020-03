Wie der FC Bayern mit seinen Fans umgeht.

/ Florian Gut / Das Grünwalder Stadion vor dem Spiel gegen den Halleschen FC Bild: M94.5/Florian Gut

Das Verhältnis zwischen dem FC Bayern und seiner Fankurve ist gespalten. Zum einen geraten beide Seiten immer wieder in Streit, ob nun über Sponsoring aus Katar oder zuletzt wegen der Banner gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp. Andererseits feiern Offizielle zusammen mit der Kurve den 120. Geburtstag des Vereins, oder beide Seiten arbeiten aktuell in der Corona-Krise zusammen. Ein Hausverbot gegen einen Fan droht das Verhältnis jetzt aber ins Wanken zu bringen.

Ein Montagabend im Stadtteil Giesing – im Stadion an der Grünwalder Straße brennt das Flutlicht. Die zweite Mannschaft des FC Bayern, die sogenannten „Bayern Amateure“ treffen in der Dritten Liga auf den Halleschen FC. Doch es ist kein normales Spiel. Die Gästefans aus Halle sind aus Protest gegen das Montagsspiel überwiegend zuhause geblieben. Und auch auf der Gegentribüne, wo die Fans der „Amateure“ stehen, ist es ziemlich ruhig. Zwar sind dort wenige hundert Fans, sie schweigen aber aus Protest mehrere Minuten lang. Einige von Ihnen bringen ihren Protest aber auch visuell zum Ausdruck – und zwar mit einem Banner. „Bayern-Amateure gegen Montagsspiele“ ist darauf zu lesen.

Gut fünf Wochen später berichtet die Fangruppe „Munich´s Red Pride“ von einem Hausverbot für eines ihrer Mitglieder, dass an dem Banner beteiligt gewesen sein soll. Die FC Bayern München AG untersagt es ihm, Heimspiele des FC Bayern zu besuchen. Dies gilt sowohl für das Stadion an der Grünwalder Straße, als auch für die Allianz Arena, das Trainingsgelände an der Säbener Straße und den FC Bayern Campus an der Ingolstädter Straße.

Konkret wird dem Fan vorgeworfen, das Banner ins Stadion gebracht zu haben, obwohl es nicht genehmigt wurde. Der Club Nr. 12, der Dachverband der Bayern-Fanszene, betont jedoch, dies sei bereits seit Jahren sowohl bei den Spielen der Profimannschaft in der Allianz Arena, als auch bei den Spielen der „Amateure“ gängie Praxis. Deshalb habe es bislang auch noch nie Probleme gegeben.

Was Katar mit der Sache zu tun hat.

Sowohl „Munich´s Red Pride“ als auch der Club Nr. 12 vermuten daher, dass das Hausverbot eigentlich einen anderen Hintergrund hat. Regelmäßig kritisiert die Fangruppierung die Vereinsführung, vor allem wegen seiner Zusammenarbeit mit dem Emirat Katar. Dessen staatliche Fluggesellschaft „Qatar Airways“ ist einer der größten Sponsoren des Bundesligisten. Die Bayern reisen außerdem seit 2011 jährlich für ihr Wintertrainingslager in das Land. Dabei steht Katar häufig wegen seinem Umgang mit Menschenrechten in der Kritik, auch im Zusammenhang mit der Fußball-WM 2022.

Anfang des Jahres organisierten „Munich´s Red Pride“ und Club Nr. 12 eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „Katar, Menschenrechte und der FC Bayern – Hand auf, Mund zu?“. Mit dabei auch zwei Mitglieder eines Netzwerkes von nepalesischen Gastarbeitern in Katar. Ein Stuhl, der für einen Vereinsvertreter vorgesehen war, blieb hingegen leer.

In ihrer Stellungnahme kritisierten „Munichs Red Pride“ dabei vor allem, dass das Hausverbot einen der Redner der Veranstaltung trifft. Sie sehen darin keinen Zufall und werfen dem Verein vor, damit die freie Meinungsäußerung zu beschädigen.

Wie es rechtlich aussieht.

Der betroffene Fan hat sich inzwischen einen Anwalt genommen. Dr. Andreas Hüttl beschäftigt sich bereits seit 1999 mit Verfahren im Zusammenhang mit Fußball und hat dort schon einiges erlebt.

Dr. Hüttl über seinen kuriosesten Fall – Stadionverbot für Eisessen

Seinen aktuellen Fall sieht der Anwalt jedoch als ähnlich kurios – gab es das Hausverbot für ein Banner mit der Aufschrift „Bayern-Amateure gegen Montagsspiele“.

Doch unabhängig von der Aussage auf dem Banner oder der Tatsache, ob der betroffene Fan es tatsächlich ins Stadion gebracht und dort aufgehängt hat, sieht Dr. Hüttl den FC Bayern im Unrecht.

Dr. Hüttl über die Stadionordnung im Grünwalder Stadion

Da der FC Bayern für das Grünwalder Stadion keine eigenen Regelungen aufgestellt hat und es auch bislang aktzeptiert hat, dass Fans Banner ohne Genehmigung im Stadion zeigen, sieht der Anwalt das Hausverbot als ungerechtfertigt. Zudem fragt er, warum genau seinem Mandanten das Verbot erteilt wurde, waren doch auch andere Fans daran beteiligt, das Banner aufzuhängen.

Dazu führt Dr. Hüttl einen weiteren Punkt an: Im Schreiben der FC Bayern München AG spricht diese auch ein Hausverbot für den FC Bayern Campus, das Jugendzentrum des Vereins aus. Dieses gehört jedoch nicht der AG, sondern dem Verein – ein rechtlicher Unterschied. Und ohne eine entsprechende Vollmacht, die nicht vorliege, sieht Dr. Hüttl die AG nicht dazu berechtigt für den Campus ein Hausverbot auszusprechen.

Eine häufige Frage bei Stadion- und Hausverboten ist auch, wie die Vereine an die Personalien der Betroffenen kommen. Auch in diesem Fall sieht der Fananwalt das als Problem.

Dr. Hüttl über Datenschutz

Der FC Bayern schweigt.

Gerne hätten wir auch den FC Bayern an dieser Stelle zu Wort kommen lassen, um sich zu dem Hausverbot und dessen Umstände zu äußern. Unsere Anfrage blieb aber bislang ohne Antwort und auch anderen Medien gegenüber hat sich der Fußballclub dazu nicht geäußert.

Disclaimer: Der Autor ist selbst Mitglied des FC Bayern München e.V., besucht regelmäßig Spiele der „Bayern Amateure“ und steht dort bei den aktiven Fans, so auch beim Spiel gegen den Halleschen FC. Den vom Hausverbot betroffenen Fan kennt er jedoch nicht persönlich.