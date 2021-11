„White Room“ arbeitet mit Farbe als Kunstgriff

/ Antonia Grahmann / Jakub Jirásek Bild: Film School Fest Munich / Ronny Heine

Was passiert, wenn ein Mensch in einen weißen Raum gesperrt wird? Jakub Jirásek beschäftigt sich in seinem Film White Room mit einer Foltermethode, die den Gefangenen ihre Erinnerung nimmt.

Jakub Jiráseks Film ist nur sechs Minuten lang. In dieser kurzen Zeit zeigt er das Leben eines Insassen in einem völlig weißen Gefängnis. Dort sind die Wände, die Kleidung, selbst das Essen weiß. Im Interview mit Moderator Andrzej Potaczek erzählt der junge Regisseur von den Schwierigkeiten beim Dreh und von seiner Recherchearbeit zu den Überlebenden der Foltermethode.





White Room von Jakub Jirásek ist im Rahmen des Filmschoolfests 2021 gelaufen.