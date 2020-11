Mit Musik-Theater durch den Lockdown

/ Jaya Mirani

Zu viel Kultur? Gibt es nicht! Den Überblick kann man in der vielfältigen Kulturszene in München aber schnell verlieren. Im Kulturnewsletter empfiehlt die M94.5 Kulturredaktion jede Woche drei kulturelle Highlights.

Akademietheater: Arien Zeigen Die Studierenden des Master-Studiengangs Musiktheater/Operngesang zeigen, was sie können. Die junge internationale Sänger:innen-Klasse der Theaterakademie zeigt Arien und Songs von Bellini, Gounod, Händel, Massenet, Mozart, Strauss und Weill. Zu sehen am 28.11.20 um 15 Uhr live auf YouTube: https://youtu.be/oy28U7TAi-I

schwere reiter: 6. Internationales Choreografenatelier

Vom 26. − 28. November 2020 richtet der Tanztendenz München e.V. eine Vortragsreihe zum Thema Grenzbereiche aus. Jeweils ab 20 Uhr: http://www.tanztendenz.de/files/detail_cal.php?id=1272

Kammerspiele: The History of the Federal Republic of Germany

Online-Premiere der Konzertperformance von Fehler Kuti. Am 28.11. um 20 Uhr und einer weiteren Online-Vorstellung am 29.11. um 20 Uhr. Mit anti-rassistischem Pop besingen, entlarven und überschreiben Fehler Kuti und Die Polizei deutsches Sicherheitsbedürfnis, Heimat- und Ordnungspolitik: https://ww1.muenchner-kammerspiele.de/inszenierung/the-history-of-the-federal-republic-of-germany-as-told-by-fehler-kuti-und-die-polizei