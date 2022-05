Wohnraumbegrenzung in Deutschland

/ Maja Aralica / Bild: Shutterstock/Halfpoint

In München gibt es zu wenig Wohnraum. Aber während die Einen in Einzimmer-Wohnungen leben, hausen die Anderen alleine in großen Apartments. Aber was wäre, wenn alle den gleichen Wohnraum bekämen? Ob das in Deutschland funktioniert, erfahrt ihr von Maja Aralica und Sophie Rohmfeld.





Wohnungssuche in München – dafür braucht man mittlerweile gefühlt ein ganzes Studium. Ein einigermaßen zentral gelegenes und vor allem bezahlbares WG-Zimmer zu finden wird Jahr für Jahr immer schwieriger.

Doch trotz einer immer größer werdenden Wohnungsnot leben die Menschen in der Stadt auf mehr Fläche. Die Wohnfläche ist pro Kopf zwischen 2015 und 2020 in den Städten um 1,5 % gestiegen.

In der Schweiz gibt es schon seit längerem ein Genossenschaftskonzept, durch das Wohnflächen optimal genutzt werden sollen. Das bedeutet, dass für jedes Schlafzimmer in einer Wohnung auch eine Person dort wohnen soll.