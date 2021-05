Comeback mit 50 – Handballerin Tine Lindemann

/ Markus Lenhardt / Bild: M94.5 / Moritz Batscheider

Egal ob Hochwasser oder Schneesturm. Egal ob Winter, Sommer oder Nebensaison. Eine Gondel fährt jeden Mittwoch: die Sportgondel. Der Podcast der M94.5-Sportredaktion. Die Besatzung (Themenauswahl) ist wie bei ihren touristischen Verwandten bunt zusammengewürfelt, allerdings mit etwas Schlagseite in Richtung München.

Folge 44: Eigentlich ist sie Torwarttrainerin und hat Ihre aktive Karriere vor zwölf Jahren beendet. Doch in dieser Saison ist für Christine „Tine“ Lindemann Vieles anderes. Mit ihrer Mannschaft HL Buchholz 08-Rosengaten spielt sie die erste Saison in der 1.Bundesliga und schafft es sogar direkt ins Final Four um den deutschen Pokal. Eine hohe Belastung, die irgendwie gestemmt werden muss. Für Tine Lindemann keine Frage: Sie hilft aus und spielt wieder, wenn sie gebraucht wird.

Eigentlich alle (…) auch im Umfeld vom Trainerbereich oder vom Handball, die mich kennen, haben gesagt: Ja klar, dass ich das mache. Tine Lindemann

Ihr Comeback auf dem Spielfeld lässt aufgrund von Problemen mit den Knien leider noch auf sich warten. Ihre Premiere in der Sportgondel hat sie aber schon erfolgreich absolviert. Sie erzählt unter anderem, wie sie es schafft, gleichzeitig Trainerin und Spielerin zu sein und wie sie es von einem kleinen Dorf aus in den Spitzensport geschafft hat.