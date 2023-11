The Bonnie Nettles + Elephants in Silent Rooms in der Milla

/ Luca Wenner / Bild: The Bonnie Nettles.

Psychedelischer Sound, Raumfüllende Vocals, ineinander verlaufende Gitarren Riffs. M945 nimmt euch an diesem Abend mit auf eine bewusstseinserweiternde Reise.

Psychedelic Rock gibt es zwar schon eine ganze Weile, aber selten so interessant wie diese zwei aufstrebenden Bands ihn aufbereiten. Wie so viele andere Bands aus dieser Richtung, leben auch sie dafür auf der Bühne zu stehen und ihr Publikum aus dem Alltag zu befreien und mit auf den endlosen Highway ihrer verrückten Klanglandschaft zu nehmen.

Am 25.11. Könnt ihr wieder einmal zwei Bands ab 20 Uhr in dem Milla Club erleben, wer genau diese Bands sind und warum ihr euch das auf keinen Fall entgehen lassen solltet erfahrt ihr hier.

The Bonnie Nettles

Bild: The Bonnie Nettles

The Bonnie Nettles sind eine der authentischsten und vielversprechendsten Bands aus dem Athener Untergrund und nun hat es sie auch nach Deutschland verschlagen. Ihr Neo-Psych nimmt verschiedenste Inspirationen aus allen Richtungen. Durch ihren eigenen Sound gefüllt mit hypnotisierenden Gitarren und spacigen Vocals konnten sie auch schon die Bühne mit Industriegrößen wie Ty Segall und Föllakzoid teilen. Jetzt wollen sie auch die Milla zu ihrem Schauplatz machen.

Musikvideo zu "Blowing Hearts" von The Bonnie Nettles.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Musikvideo zu “Blowing Hearts” von The Bonnie Nettles.

Elephants in Silent Rooms

Bild: Elephants in Silent Rooms.

Weiter geht es mit einem Quartett aus Landshut, mit einem spacig-verzerrtem Sound der am ehesten als Neo-Psych beschrieben werden könnte, Es geht psychedelisch weiter mit einem Quartett aus Landshut, deren sound auch am ehesten als Neo-Psych beschrieben werden könnte, aber mit Tracks, die an Tame Impala und Temples erinnern ergänzt mit ein wenig Shoegaze Charakter, bieten sie eine ausgezeichnete Ergänzung zu The Bonnie Nettles. Also alles in Allem ein Gesamtpaket, das ihr man nicht verpassen solltet.

Musikvideo zu "Neon Mirage" von Elephants in Silent Rooms.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Musikvideo zu “Neon Mirage” von Elephants in Silent Rooms.

The Bonnie Nettles + Elephants in Silent Rooms in der Milla

Samstag, 25. November 2023

Einlass: 19 Uhr

Preis: 18,60€

Tickets sind auf Reservix erhältlich.