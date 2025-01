So kannst du deine Neujahrsvorsätze 2025 günstig umsetzen

/ veronikaw / Bild: Shutterstock/taffpixture

Du lebst ganz nach dem Motto „New Year, New Me“ und möchtest dieses Jahr endlich deine Neujahrsvorsätze in die Realität umsetzen? Dein innerer Schweinehund oder Zeitmangel hält dich von deinen Zielen ab? Wenigstens an deinem Geldbeutel sollte es nicht scheitern.

Daher haben wir für herausgefunden, wie du deine Vorsätze für wenig Geld und teileweise sogar kostenlos in die Tat umsetzen kannst. Ab jetzt hast du wirklich keine Ausreden mehr!

1. Bouldern bei der Riesigen Rosa

Jedes Jahr nimmst du dir vor zur Sportskanone zu werden oder du willst dich endlich trauen, eine neue Sportart auszuprobieren? Wie wärs mal mit Bouldern: In einer Unterführung in Ramersdorf befindet sich die Boulderwand „Riesige Rosi“, welche rund 70 Meter lang ist. Sportbegeisterte aller Level können hier kostenlos und rund um die Uhr klettern.

📍 Rosenheimer Str., 81669 München

2. Nachhaltiger Essen mit Too Good to Go

Du willst mehr auf eine bewusste und preiswerte Ernährung achten? Für viele ist der Mensabesuch aus dem Alltag nicht wegzudenken. Aber kennst du schon die App Too Good To go? Nachdem du sie runtergeladen hast, bekommst du in unzähligen Restaurants eine Tüte voll mit Backwaren, Gerichten oder Lebensmitteln für wenige Euros, z.B. auch bei der Bäckerei Rischart. Trotz des niedrigen Preises reicht eine Tüte meistens für mehrere Mahlzeiten – also auch perfekt für die WG. Damit tust du deinem Geldbeutel und der Umwelt etwas Gutes!

3. Nachhaltiger Shoppen für den guten Zweck

Du kannst deine Kleidung nicht mehr sehen, aber die Fast-Fashion-Industrie zu unterstützen ist keine Option für dich? Dann sind Flohmärkte genau das Richtige für dich. Der Tierschutzverein München bietet jeden Samstag von 13 Uhr – 16 Uhr einen außergewöhnlicher Flohmarkt an. Neben Kleidung gibt es auch Haushaltsartikel, DVDs und vieles mehr! Da ist also für jeden was dabei. Besonders: Der Erlös des Flohmarkts wird an den Tierschutzverein gespendet. Da schlägt doch jedes Herz eines Tierliebenden höher. Shoppen mit gutem Gewissen war noch nie so einfach!

📍 Brukenthalstr.4, 81829 München

4. Kultur pur in Münchens Museumslandschaft

Für alle Kulturliebhaber:innen ist München perfekt geeignet. Nicht nur gibt es unzählige Museen, jeden Sonntag kostet der Eintritt in einigen Museen sogar nur 1 Euro! Damit steht deinem Kulturausflug nichts mehr im Weg. Dazu zählen:

Museum Fünf Kontinente (9:30 Uhr – 17:30 Uhr): Geschichte des kulturellen Reichtums der Welt

Ägyptisches Museum (10:00 Uhr – 18:00 Uhr): 5000 Jahre Kulturgeschichte Ägyptens

Bayrisches Nationalmuseum (10:00 Uhr – 17:00 Uhr): Kunstwerke von der Spätantike bis zum Jugendstil

Alte Pinakothek (10:00 Uhr – 18:00 Uhr): Kunstwerke vom Mittelalter bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts

Sammlung Schack (10:00 Uhr – 18:00 Uhr) : berühmte Werke aus der aktuell geschlossenen Neuen Pinakothek und deutsche Malerei aus dem 19. Jahrhundert

Pinakothek der Moderne (10:00 Uhr – 18:00 Uhr): Kunstwerke der Klassischen Moderne bis heute

Museum Brandhorst (10:00 Uhr – 18:00 Uhr): moderne und zeitgenössische Kunst aus der Sammlung Udo und Annette Brandhorst und wechselnde Sonderausstellungen

5. Kostenlose Lektüre durch Bücherschränke

Du willst Main-Character-Vibes und intellektuelle Weiterentwicklung? Beim Lesen eines Buches landest du mit diesem Vorhaben einen Volltreffer. Statt jede Woche in Buchläden neue Exemplare zu kaufen und arm zu werden, kannst du schnell einen Spaziergang zu deinem nächsten Bücherschrank ums Eck machen. In München gibt es über 30 Bücherschränke. Das Konzept: Du darfst dir kostenlos Bücher mitnehmen und sie auch gerne durch eigene Werke austauschen. Über die ganze Stadt verteilt findest du sie, zum Beispiel direkt an der Münchner Freiheit.

6. Quality-Time mit deinen Liebsten im Uni-Kino

Kinofeeling in der Uni? Im Hörsaal des Mathebaus kannst du dich jeden Mittwoch über einen Film freuen. Das Uni-Kino wird von Studierenden für Studierende organisiert und kostet nur 3,50 Euro. Ab 19:30 Uhr kannst du die Tickets kaufen, auch Snacks und Getränke stehen für wenig Geld bereit. Über das Programm können sich Filmliebhabende über Instagram oder auf der Website informieren. Damit kannst du dir einen witzigen Abend mit Freunden gönnen, ohne dass dir der Ticketpreis im Magen liegt. Pack deine Freund*innen ein und mach es dir im Hörsaal gemütlich!

📍 Theresienstr. 37-39 (Hörsaal B052)