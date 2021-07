/ Lea Morgenstern / Bild: Mubi

Nervige Verwandte, unangenehme Fragen… Familientreffen können ganz schön anstrengend sein. Aber sind sie vielleicht sogar der größte Horror? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Film Shiva Baby.

Die Shiva auf der Danielle ist, könnte schlimmer nicht verlaufen. Und damit sind nicht die üblichen Fragen nach einem Freund oder ihrem Gewichtsverlust gemeint. Zuerst trifft sie bei der jüdischen Trauerfeier auf ihre Ex-Freundin Maya, die abwechselnd mit ihr flirtet und ihr Vorwürfe macht. Dann taucht auch noch unerwartet ihr Sugar Daddy Max samt Ehefrau und Kind auf. Es entspinnt sich eine Reihe unangenehmer, aber auch extrem witziger Situationen.

EINE KOMÖDIE, DIE WIE EIN HORRORFILM INSZENIERT IST

Was vielleicht erstmal klingt, wie eine ganz nette Komödie über unangenehme Situationen, übertrifft letztendlich alle Erwartungen, die man bei einem solchen Film haben könnte. Shiva Baby ist nämlich eine Komödie, die inszeniert ist, wie ein Horrorfilm. Beinahe schon verzerrte Gesichter im Close-Up, ein Soundtrack aus abgehackten Streichinstrumenten, der sich immer mehr steigert… Diese Inszenierung lässt die Zuschauer:innen den Stress nachempfinden, den Danielle fühlt.

ZWISCHEN ANSPANNUNG UND HUMOR

Der Film ist als Kammerspiel konzipiert und spielt großteils im Haus, in dem die Shiva stattfindet. Dadurch und durch die Nähe der Kamera zu den Figuren, entsteht ein Gefühl der Einengung, was gut zur Atmosphäre des Films passt. Neben all der Anspannung gibt es aber auch Momente der Ruhe und viel trockenen Humor. Die Darsteller:innen beweisen dabei allesamt ein wunderbares Gespür für komödiantisches Timing. Gleichzeitig schafft es Shiva Baby aber auch mit viel Gefühl Themen, wie Sexualität oder das Erwachsenwerden mit der Geschichte zu verweben. Wirklich ausführlich kann sich der Film in seinen 77 Minuten aber leider nicht mit diesen Thematiken beschäftigen.

Mit ihrem Debütfilm hat Regisseurin Emma Seligman eine intelligente Komödie in ungewöhnlicher Form geschaffen. Einige Themen kommen vielleicht etwas zu kurz, insgesamt können das Tempo des Films und die Dialoge aber absolut überzeugen.

Shiva Baby läuft am 9. Juli um 21.15 Uhr auf dem Filmfest München.