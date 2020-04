On top of the world

/ Annkathrin Stich / Bild: M94.5 / Annkathrin Stich

Fitnessbegeisterte und Menschen mit Bewegungsdrang zieht es zum Joggen an die frische Luft oder zu Homeworkouts, die es en masse als Tutorials im Internet zu finden gibt. Für die Klassiker unter den Fitnessübungen gibt es beeindruckende Weltrekorde.

Planken, bis die Arme bluten

Krampfhaft an irgendetwas Schönes denken und solange durchhalten, bis die übersäuerten Muskeln einfach nachgeben – dieser Zustand ist bei den meisten Sportlern im Unterarmstütz nach einigen Minuten bereits erreicht. Die klassische Übung zur Rumpfstabilität fordert neben einer guten Bauchmuskulatur vor allem den Kopf, um möglichst lange durchzuhalten. Sehr viel Zeit an Schönes zu denken hatte der 62-jährige Amerikaner George Hood, der diese Position für seinen Weltrekord acht Stunden, 15 Minuten und 15 Sekunden halten konnte. Am 15. Februar 2020 hat er in Illinois den bisherigen Rekord aus China übertroffen, der bei 8 Stunden lag. Hood war ehemals bei der Marine und verfolgt ein extremes Sportprogramm: Mit täglich stundenlangen Planks, hunderten Push-ups, Kniebeugen, Sit-ups und Bizepscurls hat er seine körperliche Leistungsfähigkeit zu dieser Bestleistung vorangetrieben.

George Hood hält die Unterarmstütze 8 Stunden, 15 Minuten und 15 Sekunden.

Die Königsdisziplin

Als „Königsdisziplin“ ist diese Übung bei einigen Fitness-Sportlern bekannt: Burpees. Diese Ganzkörperübung hat es vor allem durch die Trainingstrends Functional Training, CrossFit und Bodyweight Training in viele Sportprogramme geschafft. In flüssigem Bewegungsablauf verbinden Burpees Strecksprung, Kniebeuge und Liegestütz. Auch bei dieser anstrengenden Übung gibt es eine beeindruckende Bestmarke, die ebenfalls aus den USA kommt: Innerhalb von 12 Stunden hat der 23-jährige Bryan Abell aus Michigan 4 689 Chest-to-ground Burpees geschafft und damit den bisherigen Rekord von 4 500 geknackt. Am 7. Juli 2019 hat der amerikanische Student eines Militär Colleges sein großes Ziel erreicht und über einen Stream seiner Non-Profit Organisation „Stronger Warrior Foundation“ außerdem 7 800 Dollar für verletzte Veteranen gesammelt.

Liegestütz

Der Klassiker unter den Fitnessübungen mit dem eigenen Körpergewicht: der Liegestütz. Hier gibt es zahlreiche verschiedene Disziplinen, in denen Weltrekorde existieren. Beispielsweise die meisten Liegestützen innerhalb einer Minute oder einer Stunde. Auch in der Ausführungsform unterscheiden sich die Liegestützrekorde: von den typischen Liegestützen mit den Handflächen am Boden, über zu Fäusten geballten Händen bis hin zu kuriosen Varianten auf einem einzelnen Finger, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich zu spezialisieren.

Den Rekord für die meisten Liegestütze in einer Stunde hält ein Australier: Am 31. August 2018 hat Jarrad Young unglaubliche 2 806 Stück geschafft.

Neue Rekordversuche

Für wohl alle Fitness-Rekorde haben die Rekordhalter lange und sehr intensiv trainiert. Um selbst einen Rekordversuch zu starten, muss man bereits einige Zeit vor dem eigentlichen Versuch auf der Internetseite Guiness World Records einen Antrag stellen. Sollte es sich um einen bereits existierenden Rekord handeln, den man brechen möchte, gibt es genaue Richtlinien, die eingehalten werden müssen.