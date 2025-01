(Nicht so) Einsame Erleuchtung

/ Ella Butz

Das Kulturmagazin SektMate berichtet jede Woche über die aktuellen Kulturereignisse in München. Theater, Kunst, Film Musik – das hört ihr hier. In Interviews, Kritiken und Gesprächen bekommt ihr einen Einblick in die Kulturszene.



SektMate am 18.01.2025

Heute wird es hochkulturig. Wir starten mit einer Lichtershow zu Vivaldis Vier Jahreszeiten, obendrauf noch in einer Kirche. Moderatorinnen Ella Butz und Sophie Genzel bereiten sich auf die Münchner Ballsaison im deutschen Theater vor und zum Schluss wird es einsam… aber nicht im Studio. Balthasar Brembeck erzählt vom Theaterstück “Gigantische Einsamkeit” aus den Kammerspielen.

SektMate läuft jeden Samstag um 13 Uhr live auf M94.5.