NHL-Bühne München

/ Thomas Jensen

Die zwei in der NHL unter Vertrag stehenden Jungprofis J.J. Peterka und Justin Schütz stehen ab sofort wieder dem EHC Red Bull München zur Verfügung. Heute möchten sie wieder für München Punkten und sich auch für die NHL beweisen. Von Benny Markthaler.

Nach den vielen Verletzungen auf Seiten der Münchner wurden die zwei Leihverträge der beiden Nachwuchstalente J.J. Peterka und Justin Schütz vorzeitig aufgelöst. Weil die Saison in Österreich bereits früher begann, waren die beiden für Partner Salzburg spielberechtigt. Dabei erwies sich die Leihe als sehr erfolgreich: in 12 Einsätzen konnte Peterka 16 Mal punkten. Der zwei Jahre ältere Schütz kam in 25 Begegnungen auf fünf Treffer und elf Vorlagen. Nun möchten die beiden wieder in der DEL Punkten.

Die erste Gelegenheit haben sie heute gegen den ERC Ingolstadt. Der Gegner ist zwar nur mit zwei Siegen aus fünf Spielen in die Saison gestartet. Trotzdem lieferte das noch nicht ganz so eingespielte Team bislang gute Spiele ab.

Punktetechnisch besser sieht es bei den Bullen aus: Nachdem die ersten drei Saisonspiele alle gewonnen werden konnten, musste man sich erst am vergangenen Wochenende zum ersten Mal geschlagen geben. 2:3 hieß es nach Penaltyschießen gegen Spitzenreiter Adler Mannheim.

Gespannt, welches Nachwuchstalent sich heute beweisen kann: der M94.5-Liveticker.