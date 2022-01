Musikneuheiten: Januar 2022

/ Johanna Scabell / Bild: City Slang

Die schnellste Musikredaktion Münchens wählt jede Woche die besten neuen Songs für euch aus und bringt sie ins M94.5-Programm.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden Unsere Songs für den Januar

KW 02

Deep Throat Choir – Alchemilla [Bella Union]

Fazer – Prague [City Slang]

Claudia’s Graces – Cactus [Eigenvertrieb]

Kae Tempest – More Pressure (feat. Kevin Abstract) [Fiction]

Skiifall & BADBADNOTGOOD – Break of Dawn (feat. The Kount & YAMA//SATO) [XL Recordings]

Deep Throat Choir – In Order To Know You [Bella Union]

Deep Throat Choir – Patience [Bella Union]

Glanz&Gloria – Clean in Berlin [Eigenvertrieb]

Kadie & Gold Donkey – Time [Eigenvertrieb]

Fazer – Fannie’s Theme [City Slang]

Sipper – psycho killa [Repost Network (im Auftrag von family computer)]

The Smile – You Will Never Work In Television Again [XL Recordings]

Robohands – Ataraxy 23 [TuneCore]

Songs in fett laufen in unserer A-Rotation (drei- bis viermal täglich), normal geschriebene in der B-Rotation (ein- bis zweimal täglich).