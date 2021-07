Musikneuheiten: Juli 2021

/ Johanna Scabell / Bild: Moshi Moshi

Die schnellste Musikredaktion Münchens wählt jede Woche die besten neuen Songs für euch aus und bringt sie ins M94.5-Programm.

Unsere Songs für den Juli

KW 27

Hiatus Kaiyote – Chivalry Is Not Dead [Brainfeeder]

Soccer96 – Dopamine (feat. Nuha Ruby Ra) [Moshi Moshi]

Porij – Ego [oat gang records]

Alexis Marshall – Open Mouth [Sargent House]

Tropical Fuck Storm – G.A.F.F.- Edit [Joyful Noise]

Leyya – Lately [Ink Music / Minor Changes]

Yajirobe – Play Me (feat. Ty Sorrell) [Eigenvertrieb]

Pusher – Advertising [Eigenbertrieb]

fluppe – Nikki Swango [Chateau Lala]

Big Red Machine – Latter Days (feat. Anaïs Mitchell) [Jagjaguwar]

Geese – Disco [Partisan Records]

moa moa – Coltan Candy [Speedy Wunderground]

Hiatus Kaiyote – Rose Water [Brainfeeder]

Emma-Jean Thackray – Our People [Movementt]

Polo & Pan – Oasis [Ekler’o’shock]

Songs in fett laufen in unserer A-Rotation (drei- bis viermal täglich), normal geschriebene in der B-Rotation (ein- bis zweimal täglich).