Musik aus dem echten Leben

LEVI IM SOUND OF MUNICH INTERVIEW

/ M94.5 Praktikant:innen / Bildquelle: Dave Weg

Als ehemaliger Teil der „Sellout Boys“, hat Levi als Soloartist seinen eigenen Stil gefunden. Levi sieht sich in einer ähnlichen musikalischen Richtung wie Lukas Graham – und das merkt man auch in seinen neuen Songs. Wir hatten ihn im Sound of Munich Interview.



Levi im Sound of Munich Interview

Frederic Levi schreibt Musik über sehr persönliche Themen, wie Erlebnisse und Gefühle, die ihm nahe liegen.

“Ich versuch so gut wie möglich über mein eignes Leben zu schreiben und Situationen von mir zu benutzen, weil ich einfach merke, dass das am echtesten ist” Levi im Sound of Munich bei m94/5

Seine neueste Single „I Am Sorry“ ist ein perfektes Beispiel dafür: Der Song geht um ein schwieriges dennoch befreiendes Gespräch, das er mit seiner Verlobten geführt hat, und welches ihre Beziehung gestärkt hat.

Mit „I Am Sorry“ sowie „Call Me Anyway“ veröffentlicht Levi Songs, die nicht nur musikalisch, sondern auch emotional berühren.

Was uns im neuen Jahr erwartet

Auch der Münchner Künstler hat Vorsätze für das neue Jahr. Levi hat große Dinge für 2025 geplant:

Am 7. Februar und 7. März wird seine EP, zu der bereits „I Am Sorry“ und „Call Me Anyway“ gehören, erweitert. Auch danach geht es mit weiteren Singles direkt weiter:

„Ich plane wirklich Schlag auf Schlag durchgehend Songs rauszuhauen”

Nicht nur auf Streaming-Plattformen ist Levi zu hören: Wenn ihr Frederic Levis Songs live erleben möchtet: Am 1. Februar steht seine Show im Interim, München Laim, an.