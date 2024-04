Wiederholungstäter München?

/ Markus Lenhardt / Bild: EHC Red Bull München / City-Press GmbH

Der EHC Red Bull München steht am Scheideweg. Die ersten beiden Spiele in der Halbfinalserie gegen Fischtown Pinguins Bremerhaven haben sie mit einer relativ enttäuschenden Leistung verloren. In Spiel drei zeigten sie jedoch ihre Qualitäten und konnten den Sieg einstreichen. Mit Spiel vier können die Münchener jetzt entweder alles zurück auf Anfang stellen oder Bremerhaven hat den ersten Matchball in Spiel fünf am Dienstag.

Zwei Spiele zum Beginn einer Serie verloren und dann zurückgekommen – da klingelt was in München. Vergangenes Jahr gelang dem Meister genau das gegen Bremerhaven. Die Ausgangslage ist diese Saison jedoch eine gänzlich andere. Die Fischtown Pinguins haben eine überragende Hauptrunde gespielt und bis zum letzten Spiel gegen München auch in den gesamten Playoffs dominiert. München steht auf der anderen Seite, mit einem großen Block Erfahrung, Abgeklärtheit und jungen Stars, die sich in den Vordergrund gespielt haben. Eigentlich eine gute Mischung für eine Meistermannschaft.