„München ist Zuhause“

Die Münchner Indie-Band Matija ist schon seit 10 Jahren aktiv. Zu Beginn ihrer “byebyeskiesofyesterday” Tour war Frontmann Matija Kovac bei uns im Interview über utopische Spielorte, die lokale Musikszene und die Bedeutung von Heimat.

DURCH DAS WASSER

“Home” heißt die neue Single, die Matija im September diesen Jahres nach dem letzten Album byebyeskiesofyesterday veröffentlicht hat. Im Video schwimmt Frontmann Matt durch einen See bei Berlin und singt von der Sehnsucht nach dem Zuhause. Dem melancholischen und gleichzeitig poppigen Indie-Sound bleiben die Jungs aus München dabei treu. Bevor es im nächsten Jahr zum Release eines neues Albums kommen kann, wird aber erst einmal die Tour nachgeholt, die eigentlich 2020 hätte stattfinden sollen. Deswegen sind Matt, Jan und Sami diesen Herbst in 16 deutschen Städten zu sehen. “Endlich wieder vor ausverkauften Bühnen zu stehen ist ein wundervolles Gefühl”, erzählt Matt im Interview mit M94.5.

INTERNATIONALE MULTI-INSTRUMENTALISTEN

Der Bezug zur Heimat ist für die Band ausschlaggebend. Und das, obwohl ihnen das ein oder andere Mal schon zu viel Internationalität zum Vorwurf gemacht wurde. Denn neben englischen Texten haben die Indie-Künstler schon den ein oder anderen Hit mit französischen Parts rausgebracht, wie zum Beispiel „troiskilometre“. Dennoch ist das Aufwachsen in München für alle Bandmitglieder ein prägendes Element in ihrem Leben und ihrer Musik. Zuhause fühlt sich Frontmann Matt neben dem Ort München übrigens auch mit der Blockflöte – das Instrument, das er am längsten von allen spielt. Auf der Bühne kann man ihn neben Gesang und Gitarre auch beim Blockflöten-Solo bewundern.

“DIE MÜNCHNER COMMUNITY IST STARK”

Die Freude über die Möglichkeit von Live-Konzerten im Herbst ist natürlich groß, aber Matija blickt deswegen nicht ausschließlich mit Schmerz auf die vergangenen eineinhalb Jahre der Pandemie zurück. “In München kennt sich jeder untereinander und hilft sich aus”, sagt Matt. Das führt zu einem engen Zusammenhalt in Krisenzeiten, aber auch zu gegenseitiger Inspiration. Über den Rapper und Autor Roger Rekless bis hin zum Indie-Allround-Künstler Roosevelt sind Matija also Fan von den Musikerkolleg:innen unserer Stadt. Wir freuen uns schon riesig auf spannende Kollaborationen!

