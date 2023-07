Mörderische Hundeparty

/ Benjamin Müller

Das Katerfrühstück von M94.5 liefert dir alles an Unterhaltung, was du brauchst. Aktuelles Zeitgeschehen, absurde Situationen und ab und zu die wirklich wichtigen Themen unserer Zeit. Stay hydrated, stay entertained, stay katerfrühstücked!

Heute wars im Katerfrühstück absolut…ja, katerfrühstückig halt. Was habt ihr denn erwartet? Heute mit: einem Beitrag, noch einem Beitrag, dazwischen Moderation und dann noch Musik, die ist aber nicht hier zu hören, weil rechtliche Probleme und so. Falls ihr übrigens irgendwelche Lieblingssongs habt, ruft sie einfach laut zu uns nach Ismaning rüber – außer Chöre von Mark Forster. Erfahrt im Katerfrühstück exklusiv, warum diese Wahl potenziell problematisch sein könnte. Außerdem findet unsere Investigativjournalistin Franzi für euch heraus, warum der Untergang der Zivilisation bald in Form eines Vierbeiners kommen könnte. Das Gefühl mit dem ihr hier rausgehen solltet: “Verrückte Scheiße”.