Wieder on air ab dem 8.1.2025

/ Tilo Mahn

M94.5 verabschiedet sich in die Weihnachtspause. Unsere regelmäßigen Radiosendungen pausieren bis zum 8. Januar 2025. Trotzdem hört ihr wie gewohnt 24/7 die besten Tracks aus unserer Musikrotation. Und im neuen Jahr sind wir wieder auf allen Kanälen für euch da: on air, on demand und online.