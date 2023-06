M94.5 live vom TUNIX 2023

/ David Lyon

Da tut sich einiges: Mit dem TUNIX fängt – kurz nach dem GARNIX – auch bald das zweite große Festival der TU München an. M94.5 ist auch dieses Jahr wieder mit dabei!

Vom 3. bis zum 7. Juli 2023 könnt auf dem Königsplatz wieder das umfangreiche Festivalprogramm der TU München genießen. Das TUNIX bietet eine Bühne für lokale und regionale Künstler:innen, von Bands und Liedermacher:innen bis hin zu Kabarettist:innen.

Organisiert wird das Open Air Festival wie immer ehrenamtlich von der Studentischen Vertretung der TU München. Zudem helfen über 400 Studierende der TUM und weiterer Münchener Unis mit, damit das Festival läuft.

Die Hörbar vom TUNIX

Wie auch schon auf dem GARNIX senden wir live vom Festival aus! Am Mittwoch, den 5. und Donnerstag, den 6. Juli könnt ihr unsere Hörbar von 15 bis 18 Uhr live vom TUNIX erleben. In der Festivalsendung erwarten euch Interviews mit auftretenden Künstler:innen, Einblicke hinter die Kulissen des Festivals und ein breit gefächertes Entertainmentprogramm. Besucht uns auch gerne an unserem M94.5-Stand!

Impressionen vom TUNIX 2022 / Bild: Studentische Vertretung TUM

Das Programm

Als Teil des Triple Live Summer hat das TUNIX die Möglichkeit, ein buntes Programm an neuen, aufstrebenden Künstler:innen zu präsentieren.

Von Punk über Rap bis hin zu Irischer Pub-Musik oder einer Open Stage, auf dem TUNIX findet jede:r das richtige Genre für sich. Das gesamte Line-Up ist auf der Website des TUNIX zu finden und weitere Einblicke findet ihr auf Instagram @tunixopenair .