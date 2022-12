Lust zu Scheitern mit Skratchwork

/ Sara Ritterbach Ciuró / Bild: Skratchwork

Perfektion und heile Welt – Social Media ist voll davon. Die Band Skratchwork tickt da anders. Im Interview erzählen Tanja und Lars, warum sie lieber das Scheitern zelebrieren.



Skratchwork im Sound of Munich Interview

Klassischer Indie-Rock, gleichzeitig nostalgisch und modern: Das ist der neue Sound von Skratchwork. Die Münchner Band Skratchwork gibt es bereits seit sechs Jahren. Zwei EPs haben sie auch schon rausgebracht. Die werdet ihr online aber wahrscheinlich nicht mehr finden – denn die Bandmitglieder haben schon mehrmals gewechselt. Ihr musikalischer Stil hat sich dadurch immer wieder verändert. Erst jetzt haben sie das Gefühl, dass ihre Musik sie wirklich widerspiegelt.

“Ich persönlich bin ja eh ein Fan von den Dingen, die bröckelig und rissig sind.” Tanja im Sound of Munich Interview

Ganz viel Ehrlichkeit

Die Ehrlichkeit in ihren Songs ist aber geblieben. Skratchwork thematisiert in ihren Songs die Verlorenheit der Generation Y und auch ihre eigenen Misserfolge – das Scheitern gehört für sie eben zum Leben dazu. Deswegen können sie auch nur wenig mit der scheinbar perfekten Welt auf Instagram anfangen. Sie wünschen sich Authentizität.

“Mich spricht das einfach nicht so an. Da baut sich eine gewisse Distanz und so einer Mauer auf, zwischen mir und der Kunst.” Tanja im Sound of Munich Interview

Schön in Szene gesetzt

Mit ihrem neuen Sound und ganz viel Ehrlichkeit haben sie jetzt auch die Single “Jack London” veröffentlicht. Ein Break-Up-Song über die Entzugserscheinungen nach einer Trennung. Wer jetzt aber an eine ruhige Ballade denkt, liegt falsch. Auch dieser Song überzeugt mit dem Klang von E-Gitarre und Schlagzeug.



Skratchwork im Video mit ihrem Song "Jack London"

Die negativen Gefühle, kommen aber trotzdem durch, besonders im Musikvideo. Darin kämpft die Sängerin Tanja mit der Einsamkeit nach der Trennung: Sie putzt sich zum Beispiel die Zähne mit einer Zahnbürste, die zwei Borsten hat. Funfact: Die Zahnbürste ist selfmade by Skratchwork.

Der neue Sound ist erst der Anfang…

Neben “Jack London” ist auch eine weitere Single für den Januar geplant. Dafür tüfteln sie gerade an einem Musikvideo. Außerdem überarbeiten sie gerade noch viele unveröffentlichte Songs. Die wollen sie sobald wie möglich im Studio aufnehmen und rausbringen. Wer Skratchwork aber auch mal live erleben will, hat am 20.01. in Murnau die Chance dazu. Dort treten sie in der Westtorhalle als Vorband von den Bittersweethearts auf.