leavenoonebehind – Flüchtende nicht vergessen!

Während die ganze Welt gegen Covid-19 kämpft, harren tausende Flüchtende in den griechischen Lagern ohne Zugang zu medizinischer Versorgung aus. Eine Petition will das jetzt ändern.

Social Distancing, Hände waschen, Desinfizieren: So will die Welt die Verbreitung des neuartigen Corona Virus verhindern. Doch was ist, wenn du keine Möglichkeit hast auch nur eine dieser Botschaften umzusetzen? Wenn es nur eine Wasserzapfstelle für 1.300 Menschen gibt und du dir deinen Schlafplatz mit fünf weiteren Menschen teilen musst?

Diese Umstände sind im Flüchtlingscamp Moria auf der Insel Lesbos Realität. Derzeit harren dort 21.000 Asylsuchende aus. In einem Camp, das damals für 3.000 Menschen geplant wurde. Insgesamt sitzen über 41.000 Geflüchtete auf der griechischen Insel fest, scheinbar von der Europäischen Union vergessen. Nach Informationen von ‚Ärzte ohne Grenzen‘ sind die Hygienebedingungen mangelhaft und medizinische Hilfe nur äußerst eingeschränkt zugänglich. Wann dort das Corona-Virus ausbricht, dass die europäische Gesellschaft derzeit zum Stillstand bringt, ist nur eine Frage der Zeit. Auch wenn die Geflüchteten selbst vieles versuchen und beispielsweise Atemschutzmasken nähen, wird die medizinische Versorgung nicht ausreichen. So lautet auch der Vorwurf tausender Aktivist*innen, die sich jetzt auf virtuellem Wege versammelten, um ihrer Botschaft trotz geltender Ausgangsbeschränkungen eine Stimme zu verliehen.

Den Anstoß zu dieser Online Demonstration gab die Petition #LeaveNoOneBehind, die von dem grünen EU-Parlamentarier Erik Marquardt ins Leben gerufen wurde. Mittlerweile wurde sie schon mehr als 250.000 mal unterzeichnet. Erstunterzeichnende waren unter anderem Politiker*innen und Personen des öffentlichen Lebens wie Margarete Stokowski, Joko Winterscheidt, Aminata Toure oder Stephan Lessenich.

Die internationale Bewegung Seebrücke hat den virtuellen Protestzug organisiert und für das richtige Demogefühl live über Youtube gestreamt. Es gab Redebeiträge, Bilder von Aktionen und Musik. Sogar eine online Demoroute wurde festgelegt:

Europaweit haben Menschen bemalte Transparente aus ihren Fenstern gehängt und Beiträge auf Instagram, Twitter und Facebook geteilt. Die Forderung der Demonstrierenden: sofortige Evakuierung der Flüchtlingscamps, Zugang zu medizinischer Versorgung für obdachlose Geflüchtete und die Durchsetzung von Rechtstaatlichkeit.

Auch Lili aus Augsburg hat mit zum Demonstrieren aufgerufen. Im Gespräch mit M94.5 erklärt die 26-jährige Studentin, warum es wichtig war mitzumachen:

Ronja will, dass jeder Verantwortung übernimmt. Die 20-jährige Studentin aus Marburg nutzte die Demo, um zum Spenden aufzurufen:

Ricarda Lang ist stellvertretende Bundesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen. Auch sie unterstützt die Petition:

“Alles was wir hier in Deutschland gerade an Verhaltensmaßnahmen vorschlagen und sogar gesetzlich vorgeben ist in Moria schlichtweg nicht umsetzbar. Es gibt keine Hygienevorkehrungen und in dem Moment, wo der Coronavirus dort ausbricht wir es zu einer Humanitären Katastrophe, die wir dann kaum noch in den Griff bekommen können. Aber an dem Punkt sind wir jetzt noch nicht”