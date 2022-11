Kygo – Thrill Of The Chase 

/ Elias Schaller / Bild: Kirsten Mikkelson / Sony Music Canada

Nervenkitzel trifft auf Trennung und Suche. Von der Angst, nicht anzukommen und sich am Ende doch zu finden. Mit Thrill Of The Chase nimmt Kygo seine Hörer mit auf eine Zeitreise von seinen musikalischen Anfängen im Tropical House bis ins Jahr 2022.

Kygo schafft es immer wieder aufs Neue, seine Fans zu überraschen. Am 11. November veröffentlichte er im wahrsten Sinne des Wortes über Nacht nach Cloud Nine, Kids in Love sowie Golden Hour sein viertes Album. Ohne jegliche Ankündigung, geschweige denn Werbung. Über Instagram hatte er zuletzt lediglich angekündigt, an drei neuen Songs zu arbeiten, niemand hätte deshalb vermuten können, dass er bereits ein neues Album in petto hat.

Die Zeit rennt und das Leben verändert sich

Kyrre Gørvell-Dahll, wie Kygo mit richtigem Namen heißt, veröffentlicht seit 2010 Musik, damals noch in Form von Bootlegs über SoundCloud. Schon damals fällt seine Musik auf durch das für elektronische Musik untypische langsame Tempo (statt üblichen 120-130 bpm verwendete Kygo 100). Das Album ist ohne Zweifel einzigartig, da Kygo bei jedem der 14 Songs mit Künstlern zusammengearbeitet hat, mit denen er vorher noch nie an Songs gefeilt hat. So finden sich neben bekannten Namen wie DNCE, X Ambassadors oder Zoe Wees auch Newcomer wie Plested, Stuart Chrichton oder Dagny aus Kygos Heimat Norwegen. Am 6. Oktober diesen Jahres gab Kygo den Fans im Madison Square Garden in New York mit einer Auswahl der Album-Songs bereits einen Vorgeschmack auf das, was kommen sollte. Und auf dem Album enttäuscht er nicht im Geringsten: Von Balladen über Tropical House bis hin zu experimenteller, sphärischer Musik ist für jeden etwas dabei.

Offizielles Musikvideo zu "Love Me Now"

Anders als alles bisher Dagewesene



“Thrill Of The Chase ist eine Sammlung von Songs, an denen ich in den letzten zwei Jahren gearbeitet habe, angefangen bei Covid bis hin zu Sessions in Los Angeles. Einige der Songs auf Thrill Of The Chase sind anders als alles, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, und ich freue mich sehr darauf, dass jeder das Album endlich in seiner Gesamtheit hören kann.“, erzählte Kygo dem Portal edm.com. Auf dem Album finden sich neben 8 vorab veröffentlichten Singles und 6 Neue, die eine Menge Lust zum Anhören garantieren.

I wasted moments that I can’t get back

For somethin’ special that I thought we had Kygo in „Never really loved me“

Offizielles Musikvideo zu "Lost Without You"

Gemeinsam einsam

Kygo verarbeitet auf diesem Album seine ganz persönliche Corona-Zeit und damit verbundene Einschränkungen und Unfreiheiten eines Künstlers. Insbesondere der erste Song auf dem Album,„Gone are the days“, markiert diesen Einschnitt, wie Kygo es selbst bezeichnete, als „ein neues Kapitel der Musik“: Nur ein Klavier und Streicher begleiten den schottischen Sänger James Gillespie, untermalt mit einem sonoren Bass und wenigen Effekten, die bewusst in den Hintergrund treten, um den Balladencharakter des Songs in den Vordergrund zu setzen. Durch das Album ziehen sich wiederkehrende musikalische Elemente wie etwa ein manchmal melancholisches, manchmal lebhaftes Klavier, das für Kygo eigentlich ein Grundbestandteil seiner selbst ist, sowie Vocal Chops, mit denen er unvergleichliche Melodien kreiert, begleitet von Drum-Buildups und – natürlich – 100 bpm.

Gone are thе days of young Better run for cover When everything you love is lying six feet under, I know You don’t know how but you carry on Kygo in “Gone Are the Days”

Den Moment einfrieren

Offizielles Musikvideo zu "Freeze"

Ein oft nachdenklicher und suchender Künstler ist auf diesem Album zu hören, der am Ende in einem 8-minütigen Finale im Moment innehält und ihn niemals enden lassen möchte. Ein Album ohne Altersbeschränkung, für jeden zu empfehlen und für alle, die keine Angst haben, sich der eigenen Gefühlswelt zu stellen.

Thrill Of The Chase ist am 11. November 2022 über RCA Records erschienen.