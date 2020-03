Wie Corona Wahlen verändert

/ Levin Schön / Bild: Jonathan Schoeps / Shutterstock

In München kommt es zur Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters. Amtsinhaber Dieter Reiter von der SPD und Kristina Frank von der CSU treten dabei gegeneinander an. Doch anders als gewohnt kann man dafür kein Wahllokal besuchen.

Wahl trotz Versammlungsverbot

In Bayern gilt inzwischen der Katastrophenfall. Alle Veranstaltungen und Versammlungen bis zum 19. April müssen abgesagt werden, um die Verbreitung des Virus zu verringern. Das gilt jetzt auch für die Stichwahl zum Oberbürgermeister. Um zu verhindern, dass zu viele Menschen dafür an einem Ort zusammenkommen müssen, findet diese in ganz Bayern ausschließlich in Form einer Briefwahl statt.



Für die ersten Runde der Kommunalwahl in München wurden von Oberbürgermeister Reiter nur erhöhte Vorsichtsmaßnahmen in den Wahllokalen angekündigt. Desinfektionsmittel und Waschbecken wurden zur Verfügung gestellt, man konnte eigene Stifte mitnehmen und der Abstand zwischen Wahlkabinen wurden vergrößert. Laut der Stadt München ist die Wahlbeteiligung im Vergleich zur letzten Kommunalwahl im Jahr 2014 dabei sogar um acht Prozent gestiegen.

Eine internationale Sorge

Auch in anderen Ländern hat man ähnlich auf die Coronavirus-Pandemie reagiert. In Serbien und Nordmazedonien wurden die im April anstehenden Wahlen vorerst sogar komplett abgesagt. In Nordmazedonien haben sich alle Parteien darauf geeinigt, um Infizierungen zu verhindern.

Im US Bundesstaat Ohio wollte Gouverneur DeWine die Vorwahlen für die Präsidentschaft um einen Tag nach vorne schieben. Obwohl ein Gericht erst dagegen stimmte, hat seine Regierung die Wahl nur wenige Stunden vor Beginn trotzdem abgesagt. Ohio ist damit einer von vier Bundesstaaten, der eine Wahl verschoben hat.

Das müsst ihr wissen

Die Auszählung der Briefwahl in München wird am Sonntag, 29. März, stattfinden. Anders als bei sonstigen Briefwahlen muss man dieses Mal keinen Antrag stellen. Die Briefwahlunterlagen werden jedem wahlberechtigten Bürger automatisch per Post nach Hause geschickt. Der Wahlschein muss am Wahlsonntag um 18 Uhr angekommen sein. Also verschickt ihn so früh wie möglich. Notfalls könnt ihr ihn auch am Wahlwochenende an einem der fünf Sonderbriefkästen bis 18 Uhr einwerfen! Wo ihr die findet erfahrt ihr hier.