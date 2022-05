Perfektion bedeutet Stillstand

/ Viola Krahl / Bild: Guy Kokken

Das neue Album von Intergalactic Lovers ist euphorisch und melancholisch zugleich. Im Ampere in München dürfen wir das bald live erleben!

Menschen bewegen

Es fängt alles an mit vier Freunden, irgendwo in Belgien, in einer kleinen Stadt namens Aalst. Sängerin Lara Chedraoui, Gitarrist Maarten Huygens, Bassist Raf De Mey und Drummer Brendan Corbe tun sich zusammen mit einem Ziel: Musik machen und Menschen bewegen.

Intergalactic Lovers hat 2011 ihr Debütalbum “Greetings and Salutations” veröffentlicht. Seitdem ist die Band nicht mehr zu bremsen. Bis 2021 hat die Indie-Pop Band drei weitere Alben released. Nach einer langen Pause, persönlichen Rückschlägen und unangenehmen Begegnungen mit Covid-19 hat die Band neue Kraft gefunden, um dieses Jahr ihr neues Album zu veröffentlichen.

Take your time to heal and hurt and leave your past behind. Intergalactic Lovers – “Rise”

Intergalaktische Live-Performance

Und jetzt sind sie zurück mit ihrem neuen Album “Liquid Love”, das sie Anfang diesen Jahres herausgebracht haben. Besonders fällt dabei auf, dass die Band sich musikalisch teils in neues Territorium wagt – Altes wird mit Neuem gemischt, Veränderung wird der Perfektion vorgezogen.

Durch den neuen Produzenten der Band, Shameboy, wurde der frühere kantige Sound der Band glattgebügelt, was eine verträumte und und emotional aufgeladenen Stimmung möglich macht. Intergalactic Lovers bieten ein faszinierendes Erlebnis, und bald auch hautnah: am 08. Juni performt die Band live in München!

INTERGALACTIC LOVERS – LIVE im Ampere | Support: Shitney Beers

Mittwoch, 08. Juni 2022

Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr

VVK € 22 / AK € 26

Tickets findet ihr zum Beispiel auf Eventim oder München Ticket.

Präsentiert von M94.5