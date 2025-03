Hochkaräter-Duell auf dem Eis

/ Paulina Fuchs / Copyright by : sampics Photographie

Am 49. Spieltag der Penny DEL empfängt der EHC München die Eisbären aus Berlin. Damit trifft der der 5. auf den 2., oder der Meister aus 2023 auf den aktuellen Titelverteidiger.

Beide Teams haben sich schon fest für das Play-Off-Viertelfinale der DEL-Saison 24/25 qualifiziert. Dementsprechend geht es nicht mehr wirklich um was, oder?

Nicht ganz, denn der EHC will auf jeden Fall das gute Gefühl aus dem Auswärtssieg gegen die Augsburger Panthers mitnehmen und am besten mit einer Siegesserie in die Play-Offs starten. Die tabellarischen Top 3 sind auch noch drin und das ausgegebene Ziel bis zum Saison-Ende.

Für die Eisbären geht’s darum die Niederlage aus dem Nachholspiel am Mittwoch gegen den Tabellenführer aus Ingolstadt abzuschütteln und den guten 2. Tabellenplatz und damit auch das erste Heimrecht im Viertelfinale zu sichern.

In den letzten 10 Aufeinandertreffen konnten übrigens beide Teams jeweils 5 Siege erringen. Deswegen verspricht das Match, trotz der eher vermeintlich unspannenden Tabellensituation, ein echter Hochkaräter zu werden. Zum Nachlesen im m94.5-Liveticker.