Hilfsregister für Corona Initiativen

/ Duygu Ogur / Bild: Kristina Gunne

Die Corona Krise hat uns gezeigt, wie viele junge Menschen eine Bereitschaft und Leidenschaft für soziales Engagement haben. Es sind sogar so viele neue Initiativen entstanden, dass es auch überfordern kann, konkrete Hilfe in der Nähe zu finden oder eigene Initiativen für Hilfesuchende zugänglich zu machen. Genau aus dem Grund haben sich vier junge Menschen zusammengeschlossen und die Website „Hilferegister.org“ gegründet.

Das Hilferegister möchte als zentrale Anlaufstelle für Initiativen in der Corona-Pandemie dienen. Das läuft so: Wenn eine Initiative im Hilferegister “aufgelistet” werden möchte, kann sie ganz einfach ein Formular auf der Website ausfüllen. Das Team prüft es dann und nimmt sie mit auf. So sammeln sie Initiativen für Corona bezogene Hilfen auf ihrer Website. Gleichzeitig ist das natürlich eine Möglichkeit, selbst Initiativen zu finden, bei denen man mitwirken möchte.

Wer Hilfe sucht, kann die Postleitzahl eingeben und schon erscheint eine Liste mit allen eingetragenen Initiativen. Von Erntehilfe bis Spendenaktionen für die Pizzeria nebenan und Obdachlosenhilfe gibt es eine ganze Reihe an Auswahl unter den über 1.000 registrierten Initiativen.

Bild: Kristina Gunne

Datenschutz vs. Engagement

Um diese Einfachheit zu bewahren, vermittelt die Website nicht direkt zwischen Hilfesuchenden und Initiativen. Dadurch umgehen sie das oft lästige Registrieren, um Zugriff auf die Informationen zu haben. So hat man mit zwei Klicks ganz viele Initiativen im Überblick, den Kontakt muss man aber selbst herstellen.

Mit Icons, die sie individuell für alle Initiativen selbst malen, macht die Seite auch äußerlich etwas her. Datenschutzrechtliche Verantwortung umgehen sie dadurch natürlich auch.

Globale Verantwortung

Auf der Seite kann man zwischen zwei Ländern wählen: Deutschland und Österreich. An diesen Grenzen bleibt es aber noch lange nicht: Das Hilferegister hat bereits ähnliche Projekte in Indien, New York und Pakistan gestartet. Hauptsächlich durch private Kontakte, haben sie die Idee in den Ländern weitergegeben und an der Gründung mitgewirkt.

Wie geht es nach der Pandemie weiter?

Gerade konzentriert sich das Hilferegister auf die Corona-Krise, die Website soll Corona aber auf jeden Fall überdauern. Die Seite einfach nach der Pandemie aussterben zu lassen, das kommt für die GründerInnen nicht infrage. Eine Möglichkeit sehen sie darin, das Register zukünftig auf soziale Leistungen auszuweiten.

Die Gesichter hinter dem Register

Das Team besteht aus jungen Leuten, die sich verteilt in ganz Deutschland und sogar auf der ganzen Welt durch das Schneeballprinzip kennengelernt haben. Dazu erzählt Kristina Gunne aus dem Team, dass jede*r Interessierte im eigenen Umfeld ins Boot geholt hat:

“Anfangs waren wir ein Team von 4, dann knapp 6 und inzwischen sind wir schon 18 Leute. Und das Phänomen, wie gut zusammenarbeit eigentlich funktionieren kann, trotz des Faktes, dass man sich erstens nicht sieht und zweitens eigentlich auch gar nicht kennt. Man weiß aber übereinander, dass Mittwoch abends diskutiert wird. Das ist für uns auch Neuland.” Kristina Gunne im M94.5 Interview

Sie betont, dass es umso erstaunlicher ist, wie harmonisch das Team zusammenarbeitet. Schließlich haben sie alle dieselbe Motivation; dass Menschen geholfen wird.