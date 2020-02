Happy Birthday YouTube!

/ lorenzp / Bild: M94.5 Lorenz Peither

Am 14.02.2005, also heute vor 15 Jahren, wurde die Domain www.youtube.com von den Gründern Steve Chen, Chad Hurley und Jawed Karim aktiviert.

Vielleicht gibt es auch einen bestimmten Grund, dass YouTube am Valentinstag gegründet wurde. Ursprünglich sollte aus YouTube nämlich eine Video-basierte Online Dating Seite werden. Nachdem aber zu wenig Content dafür vorhanden war, entschieden sich die Gründer Videos aller Art auf der Seite zu erlauben.

Am 23. April 2005 war es schließlich so weit – das erste Video, betitelt „Me at the Zoo“ („Ich im Zoo“), erschien auf Youtube. Zu sehen ist einer der Gründer, Jawed Karim, der vor zwei Elefanten steht und erklärt, dass das „Coole an ihnen ist, dass sie wirklich lange Rüssel haben.“

Nach dem ersten Video legte YouTube in den folgenden Jahren ein rasantes Wachstumstempo vor. Im Herbst 2006 kaufte Google YouTube für etwa 1,5 Milliarden US-Dollar. Die Reichweite von YouTube erhöhte sich und lag Ende 2006 bei circa 100 Milionen Views am Tag. Um daraus auch genug Profit erwirtschaften zu können, schloss YouTube erste Werbeverträge mit großen Firmen wie der National Broadcast Company (NBC) oder der British Broadcasting Corporation (BBC) ab. 2007 rief YouTube das „YouTube Partner Program“ (YPP) ins Leben. Bei dem Programm ging es darum auch private Uploader und Creator am Werbe-Erlös zu beteiligen. Die Klick-Zahlen, die man brauchte, um in das Partner Programm aufgenommen zu werden, lagen damals noch bei wenigen Tausend.

Wie viele User YouTube aber wirklich hat, machte 2012 der Erfolg von Psys „Gangnam Style“ klar.

Das Video schaffte es als erstes Video überhaupt eine Milliarde Klicks zu bekommen. Dass auf YouTube aber zur Zeit nicht alles rund läuft, zeigen die Episoden von „YouTube Rewind 2018/2019“, die beide innerhalb von kurzer Zeit nach der Veröffentlichung mehrere Millionen Dislikes bekamen.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat „YouTube Rewind 2019“ ca. 8,7 Millionen Dislikes. Sie sind das Resultat des schon Jahre andauernden Streites zwischen YouTubern und YouTube über die Arbeitsbedingungen. Obwohl sich viele YouTuber gegen die Plattform wehren, scheint der konstante Upload-Strom nicht abzureißen. Jede Minute werden circa 400 Stunden Videomaterial auf YouTube hochgeladen und pro Tag schauen die Nutzer rund eine Milliarde Stunden davon an.

Auch heute gibt es auf YouTube viel Content, der mit „Me at the Zoo“ vergleichbar ist. Aber gleichzeitig ist YouTube zu einer Plattform geworden auf der man alles finden kann. Ob Politik, Kunst, Film, Gaming, Unterhaltung oder einfach nur Nachrichten, es ist eigentlich für jeden etwas dabei.

Hoffentlich schafft es YouTube einen Kompromiss mit den YouTubern zu finden, damit das auch noch in den nächsten 15 Jahre so weiter gehen kann.