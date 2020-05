Geschüttelt und gestreamt

/ Veronika Silberg / Bild: Robert Reichert

Die Corona-Krise hat auch den Alltag unseres Kulturressorts schwer getroffen: Filme gibt es jetzt ausschließlich Zuhause und beim Verzicht auf den üblichen Kinobesuch hilft manchmal nur noch der Griff zum Cocktail. Was aber, wenn der Drink nicht zum Streaming-Angebot passt? Keine Sorge, hier ist eine kleine Cocktail-Sammlung, perfekt abgestimmt auf den Streaminganbieter eurer Wahl.

Netflix: Tiger Milk

Der Mainstream-Gigant ist Marktführer und scheint so gut wie jedem zu schmecken. Zwischen 7,99€ und 15,99€ kostet das Film- und Serienangebot. Die Auswahl ist groß, fast zu groß und es ist nicht schwer, hier einen gemeinsamen Serien-Nenner zu finden. Immer erfolgreicher werden insbesondere die Eigenproduktionen, die dem Zuschauer – Algorithmus sei Dank – permanent vorgeschlagen werden. Unter ihnen befinden sich allerdings auch ein paar Oscar-Preisträger. Netflix braucht außerdem jeder, der mitreden möchte: Hat Carole denn jetzt ihren Mann umgebracht?

Der Konflikt zwischen Raubkatzen-Halter Joe Exotic und Aktivistin Carole Baskin steht im Mittelpunkt der Netflix-Doku Tiger King und ist zum Internet-Hit, ja fast zu einem pop-kulturellen Phänomen geworden.

Hey cool Cats and Kittens, zu Netflix trinkt ihr am besten ein süßen

Tiger Milk!

Tiger Milk 1 cl Amaretto

2 cl Baileys

3 cl Batida de Côco

1 cl Kokos-Sirup

2 cl Licor 43

1 cl Sahne



200 ml Milch im Shaker, alles gut mixen und auf Eis servieren. (Tipp: Für das extra bisschen Blut gerne noch ein paar Tropfen Grenadine hinzufügen)

Mubi: Old Fashioned

Wechselnde Filmklassiker auf Mubi

Für Hochkultur-Kinogänger oder Filmstreber gibt es jetzt endlich eine anspruchsvolle Alternative im Streaming-Schrank. Der von der EU geförderte Anbieter Mubi zeigt nämlich kultige Klassiker und anspruchsvolles Festivalkino für 9,99€ im Monat, für Studenten sogar kostenfrei. In wechselnden Abständen bietet Mubi interessantes, ausgereiftes Kino aus allen Jahrzehnten an. Hier können Wissenslücken der Filmbildung stilvoll gefüllt werden.

Genau wie Mubi beweist der Old Fashioned, dass alt nicht unbedingt langweilig heißen muss.

Old Fashioned 6 cl Bourbon/Scotch/Rye Whisky

Einen Zuckerwürfel

3 Spritzer Angostura Bitters

1 Orangenzeste



Angostura Bitter auf den Zuckerwürfel tropfen und zerstampfen. Mit Eis und Bourbon auffüllen und im Glas verrühren. Orangenzeste sorgfältig darüber auswringen und garnieren.

Amazon Prime: Blue Lagoon

Genau das richtige für Premium-Studenten: Amazon Prime gibt’s für Studierende zum halben Preis (und das erste Jahr sogar für umme!). Alles könnt ihr euch damit nicht ansehen, aber auch hier gibt es immer mehr innovative Eigenproduktionen und eine erstaunliche Menge an wechselnden Filmen. Die richtig guten Serien sind meistens nicht kostenlos aber hey, wieso zahlen, wenn man sich stattdessen zweitklassiges für lau gönnen kann?

Trotzdem sind in der Prime Auswahl auch ein paar wirklich gute Geschmacksnoten enthalten: Zu empfehlen sind unter anderem Serienklassiker wie Fleabag, Good Omens oder Der Pumuckl. Besonders in der Kategorie Filme hat sich Prime inzwischen eine große Menge Erfolgskino zusammengesammelt.

Seit Kurzem ist Amazon Prime zum reinsten Bau-Set an untergeordneten Streaming Kanälen geworden. Unter “Channels” könnt ihr für zusätzliche Gebühren Film- und Serien-Sets zubuchen. Neben “Starzplay”, “Wild West” und “Filmtastic” gibt es den Schlager-Channel “GuteLauneTV”, “MTV”, “shudder” (Horrorfilme) oder “Arthouse CNM”. Außerdem werden Drittanbieter Kanäle, wie BBC, sundance oder Zeit Akademie angeboten.

Schnell und einfach gemischt, günstig für Studenten und leicht abwandelbar: Amazon Prime anschalten und an einem amazon-blauen Blue Lagoon sippen. Die Zutaten dafür könnt ihr euch selbstverständlich auf Amazon bestellen.

Blue Lagoon



3 cl Blue Curacao

6 cl Vodka

1 Limette

Zitronenlimonade



Keep it simple: Blue Curacao mit Vodka auf Eis verrühren. Limette drüber pressen und mit Zitronenlimonade aufgießen. Spritzig!

Disney+: Hugo

Für den Nostalgiker und Mainstream-Superhelden-Cineasten. Ihr wollt aus dem Alltag flüchten und in Kindheitserinnerungen schwelgen? Ab zu Disney+, dem Robby Bubble unter den Streaming-Anbietern. Der Familienfreund hat für 6,99€ im Monat High School Musical, Marvel, Star Wars und mehr im Gepäck und bietet euch die Chance, noch mehr Geld in die größte Marketing-Maschine der Kinoindustrie zu pumpen. Trotzdem: nostalgisch durch alte Zeichentrick-Klassiker zu stöbern oder The Mandalorian, den neuesten Serienstern im Star Wars-Universum anzusehen, macht Spaß, ist süß und immer gut bekömmlich.

Hier macht es sich am besten die ganze Familie mit Hugo (wahlweise alkoholfrei) auf dem Quarantäne-Sofa bequem. Einfache Zubereitung, einfacher Geschmack und keine Gefahr in sensible Gespräche abzurutschen.

Hugo



Prosecco

Sprudel

3 cl Holundersirup

4 Blätter Minze

Ein oder zwei Limettenspalten



Eis ins Glas, Minze und Limette drauf, den Holundersirup liebevoll darüber gießen und alles mit Prosecco und Sprudel auffüllen. Für die Kleinen einfach den Prosecco durch Zitronenlimonade ersetzen.

Sky: French 75

Der Sky Entertainment-Streaming-Nutzer ist ein bisschen extra, nicht ganz so Normalo wie die übrigen Netflix-Nomaden. Er kann es sich eben leisten. Regelmäßige Cinema-Premieren, also Kinofilme bevor sie irgendwo anders laufen, bewährte Großprojekte wie Babylon Berlin oder Game of Thrones, alle Harry Potter-Filme oder Keeping up with the Kardashians: Sky hat all das was du trotzdem noch unbedingt haben willst (oder auch nicht), obwohl du bereits bei drei anderen Anbietern registriert bist.

Jeweils entweder Serien oder Filme gibt es für ca. 9,99€ im Monat oder für 14,99€ im Set. Aktuell bietet der Anbieter auch ein Kombi-Abo mit Netflix für 19,99€ an. Außerdem gibt es natürlich noch diverse Sport- und Entertainment-Pakete.

Tyrion Lannister: Zwerg, leidenschaftlicher Trinker und eine der Hauptfiguren in Game of Thrones. Zum Staffelfinale der US-Amerikanische Erfolgsserie konnte sich Sky zahlreiche neue Nutzer sichern.

Schon der glänzende Schriftzug verrät es: Sky ist ein wenig schillernd und damit die perfekte Begleitung für den French 75.

(Psst: Ihr dürft den Champagner auch mit Prosecco ersetzen.)

French 75



3 cl Gin

1 halbe Zitrone

1 cl Zuckersirup

Champagner



Gin, Zitronensaft und Zuckersirup im Shaker auf Eis mischen und ins Glas abseihen. Das Ganze mit Champagner aufgießen.

TVNOW: Sangria im Eimer

RTL Now heißt inzwischen TVNOW, hält aber immer noch alle RTL-Perlen parat: Endlich könnt ihr altbekannte RTL-Formate neu aufwärmen: von Bauer sucht Frau, Berlin Tag und Nacht bis hin zu den Wollnys. Neu im Programm ist auch eine Show zu Michael Wendler und seiner Laura: Every Quarantäne’s Dream! Dazu kommen dann aber auch Dokus von NTV, internationale Krimiserien, Anime Klassiker wie Naruto und Yu-Gi-Oh oder tatsächlich auch alle James Bond-Filme. TVNOW bleibt der Bandbreite des deutschen Fernsehens treu.

„Premium“ gibt’s für 4,99€ „Premium+“ für 7,99€. Premium dazu gibt’s am besten einen sommerlich-fruchtigen Eimer Sangria.

Sangria



1 Eimer (+Strohhalme)

4 Flaschen/Tetrapack Rotwein

1 Flasche Orangensaft

500 ml Orangenschnaps

1 Zitronen

2 Orangen



Alles im Eimer mischen und mit Strohhalm genießen.

Joyn: Sangria im Glas

Joyn ist relativ einfach zu erklären. So wie TVNOW das Streaming-Pendant zu RTL ist, so ist Joyn das digitale ProSieben, Sat 1 und Sixx. Auch hier findet ihr ein buntes Entertainment-Programm mit internationalen Filmen und Serien für die Couch. Statt Wendler gibt es die Topmodels, statt Alarm für Cobra 11, K11. Eine Hand voll neuer, deutscher Serien sind aber durchaus empfehlenswert: Beispielsweise Frau Jordan stell gleich oder Jerks.

Ein bisschen edler als RTL sollte es dementsprechend auch bei der Getränkewahl zugehen: wie wäre es mit einem Glas Sangria?

Sangria im Glas 1 l guten Rotwein

500 ml Orangensaft

besten Cointreau nach Geschmack

2 Orangen

1 Zitrone

Eis

Schirmchen



Alles gut mischen und in der Glaskaraffe mit Schirmchen servieren.

alles kino: CaiBierinha

Auf alles kino gibt es alles was deutsch ist. Über 1.000 in Deutschland produzierte Streifen von 1920 bis heute. Von bekannt bis unbekannt von der Natur-Doku bis zu Bibi und Tina. alles kino ist tatsächlich eine Erinnerung daran, wie unterschiedlich deutsches Kino doch sein kann. Filme lassen sich hier ähnlich wie bei Amazon ausleihen oder kaufen, wer 4,99€ im Monat zahlt kann sich alles on-demand ansehen. alles Kino ist eure Adresse, wenn euch das deutsche Kino auf Netflix und Co. zu kurz kommt, oder ihr den inneren Patrioten pflegen möchtet.

Klischeehaft-deutsch muss dazu natürlich ein ordentlich bieriger Cocktail serviert werden:

CaiBierinha



6cl Chacaca/Rum

1-2 EL Rohrzucker

1 Limette

0,3l Bier (am besten Pils)

Crushed Eis



Limette vierteln und mit Zucker zerstoßen. Eis und Rum daraufgeben und mit Bier auffüllen. Alternativ noch Sprudelwasser hinzufügen.

Alle Drinks und Streamingdienste wurden mit Liebe getestet, sollten aber nur gemäß der Altersbeschränkungen genutzt werden.