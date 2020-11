QAnon – Was steckt dahinter und wie viel Einfluss hat es auf die US-Politik?

/ Dorothea Wolf,Bruni Waldmann und Pamela Tumba / M94.5

In den „Fußnoten“ sprechen wir jede Woche über ein Thema, das in den letzten Tagen zu kurz kam. In dieser Folge werfen wir einen kritischen Blick auf das Thema „Q-Anon.” und darauf, inwiefern das Phänomen Einfluss auf die US-Politik nimmt.

Diese Woche:

Mehr, als einfach nur eine Verschwörungstheorie? Im Kontext der US-Wahl fiel immer wieder der Begriff QAnon. Die Gruppierung und deren zugehörige Theorie gewinnt sichtbar an Zuwachs. Aber was genau steckt denn dahinter?

In dieser Folge wollen wir einen Blick darauf werfen, welche Hypothesen QAnon-Anhänger aufstellen. Außerdem sehen wir uns an, wie das Phänomen sich in seinem Ursprungsland, den USA, verbreitet – vor allem unter Politikern. Wer gehört QAnon an und welche Verbindungen gibt es zu US-Präsident Trump?