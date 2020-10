/ Parnian Chawarri / Bild: Shutterstock

#EndSARS – dabei handelt es sich nicht um das Coronavirus SARS-CoV-2, sondern einen Hashtag, der auf Twitter innerhalb weniger Tage für einen internationalen Trend mit Millionen von Tweets sorgte. In den Nachrichten wurde erst kürzlich darüber berichtet. Was steckt dahinter?

Die Menschen in Nigeria gehen seit Wochen auf die Straßen und demonstrieren gegen Polizeigewalt. Auslöser der Proteste war ein Video, das zeigt, wie ein Beamter der Elite-Polizeieinheit SARS einen jungen Mann tötet. Die Abkürzung SARS steht für Special-Anti-Robbery-Squad – eine Einheit, die in den frühen 90er Jahren gegründet wurde, um Nigerias großes Sicherheitsproblem zu bekämpfen. Ein Krieg zwischen nigerianischen Soldat*innen und Polizist*innen hatte zu Plünderungen und Gewalt in Lagos geführt, weil sich die Polizei zwei Wochen vom Dienst entzogen hatte. SARS sollte die Ausnahmesituation wieder unter Kontrolle bringen. Womit viele nicht gerechnet hatten: Die Einheit schützt die Bevölkerung nicht, sondern bringt sie in Gefahr.

Folter, Misshandlung und Hinrichtung

Laut einem Bericht von Amnesty International soll die Polizeieinheit SARS für 82 Fälle von Folter, Misshandlung und Hinrichtung in den letzten drei Jahren verantwortlich sein. Um die Welt über die Missstände in Nigeria aufmerksam zu machen und die nigerianische Regierung zum Handeln zu verleiten, nutzen Demonstrant*innen den Hashtag #EndSARS und stellen klare Forderungen:

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

#5FOR5

Das fordert die nigerianische Jugend:

Die sofortige Freilassung der gefangenen Protestierenden

Gerechtigkeit und Kompensation für Familien von Opfern

Eine unabhängige Institution, die die strafrechtliche Verfolgung von Beamt*innen überwacht

Die psychologische Evaluation von entlassenen Beamt*innen, bevor sie neu eingesetzt werden

Gehaltserhöhung für Polizist*innen

Nigerias Jugend bleibt hartnäckig im Kampf gegen Diskriminierung und Polizeibrutalität. Unterstützt werden sie dabei von Stars wie Rihanna und Beyoncé, die sich hinter die jungen protestierenden Menschen stellen.