Elektropop trifft Rap

/ Anna-Lena Wutta / Bild: Marcel Chylla / Ideal Ent.

„Ein paar Minuten mehr reichen nicht, nein, gib mir eine Stunde mehr“. Diese „Stunde mehr“ bekommt ihr beim Remix 25 Hours, Pt.2 von Umme Block und LUX. Die drei Musiker:Innen sprechen im M94.5- Interview unter anderem darüber, wie es zur Zusammenarbeit kam und Umme Block beschreiben, wie es sich anfühlt den eigenen Song aus anderer Perspektive zu hören.





M94.5 als Matchmaker für Künstler:Innen

Leoni und Klara von Umme Block und Lukas (LUX) haben sich bei der M94.5 Sommernacht 2019 kennengelernt und sich musikalisch sowie persönlich direkt gut miteinander verstanden. Etwas später hat dann Lukas die Initiative ergriffen. Dabei ging es aber erstmal nur um das gemeinsame Abhängen.

Lukas Eichhammer aka LUX | Bild: Michael Resech

Der Track 25 Hours Pt.2 blieb ihm dann aber so sehr im Kopf hängen, dass aus dem reinen Abhängen eine musikalische Kooperation entstand. Lukas meint, der Song hat ihn direkt zu Texten inspiriert. Die ersten geschriebenen Zeilen hat er dann ins Handy gerappt und per Sprachnachricht an Leoni und Klara geschickt.

Umme Block | Bild: Marcel Chylla / Ideal Ent.

„Es war dann irgendwie voll klar, dass daraus was wird“

Auch wenn es dann noch ein bisschen gedauert hat. Erst mit der Initiative weiterer Künstler:Innen kam die Entscheidung ein Remix Album herauszubringen. Für Leoni und Klara sind die Reworks ihrer Lieder die größte Ehre und sie danken allen, die mitgemacht haben. Dazu gehören unter anderem Keller Flavour, GEISTHA und Panic Girl.

Neuer Bezug zum eigenen Song

Einen anderen Bezug zu ihrem Song haben Leoni und Klara durch den Remix von 25 Hours, Pt.2 bekommen. Es ist ein neuer Song entstanden, aber mit demselben Feeling. Die Bedeutung des Ursprungssongs hat sich verstärkt.

Also einfach nur verstärkt. Mehr Bedeutung, mehr Druck dahinter nochmal. Leoni von Umme Block

Der Remix ist für sie also ein totaler Gewinn, auch weil man im Rap die Möglichkeit hat noch mehr Worte in einen Song reinzupacken als beim Elektropop. Momentan hören Klara und Leoni die Remix-Version sogar öfter als das Original.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren LUX feat. UMME BLOCK – 25 HOURS pt.II Rework (prod. by Tom Doolie)

Weitere gemeinsame Projekte in der Zukunft?

Alle drei sind sich einig, dass sie für die Zukunft nichts ausschließen wollen. Es gibt bereits Pläne und Wünsche im Hinterkopf zu möglichen Kooperationen.