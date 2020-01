Eine „Lawine“ von Gefühlen

/ Sabrina Ahm / Bild: M94.5

Aus London kommen die atmosphärischen Sounds, die uns Songwriterin und Producerin Tusks bringt. Hinter Tusks steckt eigentlich Emily Underhill und diese Künstlerin weiß ganz genau wie man ein Album aufregend gestaltet: Von Pop zu Elektro und Indie ist da nämlich von allem was dabei. Im Interview hat uns die Britin erzählt was ihr beim Produzieren am meisten Spaß macht, woher die Musikeinflüsse für ihr letztes Album herkamen und wie sie sich in eben diesem Album öffnen konnte.

Sängerin, Songwriterin und Producerin

Nachdem Emily ihre Musik lange Zeit selbst produzierte, tat sie sich für ihre letzten beiden Alben mit einem Freund und Producer zusammen. Obwohl sie am gemeinsamen Arbeiten sehr viel Spaß hatte, sieht sie andere Vorteile darin, ein Solo-Projekt zu erschaffen. Einer davon ist, dass sie sich in jedem Schritt völlig frei entfalten kann. Für ihr nächstes Album kann sie sich deshalb eher vorstellen, selbst wieder ein wenig zu produzieren.

Inspirationen aus allen Ecken

Als Musikliebhaberin taucht Emily gerne in viele verschiedene Musikrichtungen ein, was erklärt wieso in ihrem Album „Avalanche“ so viele verschiedene Stile aufeinander treffen. Durch ein paar mehr Gitarrensounds wurde das Album also auf ganz natürliche Weise ein wenig poppiger als das letzte.

Befreit durch Musik

In ihrem 2019 erschienenen Album lässt die Künstlerin so gut wie kein Thema aus. Darüber, ob sie wirklich so offen über ihr privates Leben singen will, war sich Tusks Anfangs gar nicht so sicher. Aber spätestens jetzt wird ihr bewusst, dass es nicht nur ihr selbst geholfen hat über wichtige Themen ihres Lebens zu singen sondern auch denen, die ihre Musik hören.