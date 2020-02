Eine Band voller tryhard(s)

The Band CAMINO im Interview

/ Lena Gerber / Bild: M94.5

Über zwei Millionen monatliche Streams und das mit nur drei EPs. Die Pop-Rocker aus Tennessee sind schon Teenie-Lieblinge, bevor sie überhaupt Zeit hatten, ihr erstes Album raus zu bringen. Wir haben im M94.5 Interview mit The Band Camino übers Snowboard fahren und die verschiedenen Power Outlets der Welt geredet (und ein bisschen über ihre Musik).





Gepusht von Pop Mädels

Bekannt geworden sind die vier über Social Media und Online Streaming Plattformen. Taylor Swift hat 2018 eines ihrer Lieder in ihre „Current Favorites“ gepackt und von da an wurden sie immer bekannter.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Das Musikvideo zum Sing Along Hit My Thoughts On You

In 2020 geht es dann so weiter, wenn ihre EP tryhard im Hintergrund von Halseys Instagram Story gespielt wird und eine weitere Welle Musikliebhaber in ihre Richtung gespült wird.

Der Wandel der Musikindustrie

Der Anfang ihrer Karriere beruht auf Spotify, aber deswegen sehen sie Streaming noch längst nicht nur positiv. Online Streaming gibt zwar jedem die Möglichkeit, seine Musik zu veröffentlichen, aber die Hörer müssen dann auch das ganze Internet durchforsten, um wirklich gute Musik zu finden. CAMINO beschreibt die Szene als gut für manche Künstler und Hindernis für andere.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Das Daphne Blue Musikvideo

Deutschland ist leise ?!

Auf Tour sind CAMINO eigentlich schon, seit sie zusammen Musik machen. Vom Publikum bei deutschen Shows sind sie jedes Mal total erstaunt – weil man es kaum hört. Nach Liedern oder am Ende des Konzerts wird geklatscht und gejubelt wie in jedem anderen Land, aber sobald einer der Bandmitglieder etwas sagt, ist die ganze Venue still.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Eines der ersten Musikvideos der Band zum Lied YOUNG

Das ist aber keineswegs etwas Negatives. Sie freuen sich sogar, wenn die Crowd so gespannt zuhört. Für sie wirkt es respektvoll und als würden sie sich wirklich für die Musik interessieren.

Generell scheinen deutsche Fans nicht nur so nebenbei auf Konzerte zu gehen. Man ist für die Musik da und die wird dann auch so richtig genossen!