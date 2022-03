DRUG CHURCH – HYGIENE

/ Johannes Kiser / Bild: Pure Noise Records

Die amerikanische Post-Hardcore Band Drug Church lässt mit ihrem vierten Studioalbum „Hygiene“ mächtig aufhorchen. Durch die energiegeladene Aufnahme spannen die fünf Jungs den Bogen zwischen Hardcore und Pop auf eine ganz eigene Weise.

Eigentlich sollte ja der Vorgänger Cheer als wegweisendes Werk der Hardcoregruppe aus Albany, New York in die Analen eingehen. Allerdings wird beim Hören von Hygiene schnell klar, dass sie diesen Schritt erst mit ihrer aktuellen Platte einleiten konnten. Während die vorherigen drei Longplayer allesamt in die selbe Kerbe schlugen und eher wenig Platz für neue Einflüsse ließen, bringt das vierte Album erstaunlich viele Genres zusammen. Was sich oft als schwierige Gradwanderung herausstellt, haben Drug Church in ihrer ganz eigenen Art auf den Punkt gebracht. Neben den klassischen Hardcore-Vibes, gibt es auch jede Menge grungige und poppige Abschnitte auf Hygiene zu hören.

„Fun`s over“ ? Bei weitem nicht!

Gleich beim ersten Track „FUN`S OVER“ lassen es die Jungs mal so richtig schön krachen. Tiefe Gitarrentöne und ein treibender Beat eröffnen das Album und machen direkt Laune auf mehr. Daher spricht hier sehr wenig dafür, das der Spaß gleich wieder vorbei sein wird. Das gesamte Album wurde mit den durchwegs kurz gehaltenen Songs darauf getrimmt eine unwiderstehliche Stimmung zu vermitteln. „PLUCKED“ spiegelt diesen Ansatz perfekt wider. Geradliniges Drumspiel, gepaart mit einem eingängigen Riff und dazu klare Gesangsparts. In diesem Fall ist weniger auf jeden Fall mehr. Als heimlichen Hit der Platte kristallisiert sich ganz klar „MILLION MILES OF FUN“ heraus. Dieser Track verbindet alle Facetten der Band und hebt sich vor allem durch den auffallenden Synthiesound und dem markanten Gesang etwas von dem Rest der Scheibe ab.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Offizielles Video zur ersten Single “Million Miles of Fun”

Musikalische Neuausrichtung

Nachdem Frontmann Patrick Kindlon, von der Post Hardcore Band Self Defense Family, Drug Church als Nebenprojekt ins Leben gerufen hat, wollte er seinen Musikstil in neue Bahnen lenken. Und Hygiene steht genau für diese neue musikalische Ausrichtung. Abwechslungsreich, spannend und überraschend sollte das Album werden und das ist allemal gelungen. „TIRESOME“ beispielsweise könnte auch aus der Feder eines alten Grungeveteranen stammen. Sehr rau, ungeschliffen und emotional kommt dieser Track daher. Teilweise kommt es einem so vor als würde sich hier eine Platte aus längst vergangenen New Yorker Hardcore-Punk-Zeiten ans Tageslicht graben. „WORLD IMPACT“ oder „PISS AND QUIET“ laden hier perfekt zu einer kleinen Zeitreise ein.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Offizielles Video zum Song “Tiresome”

Waviger Sound im Hardcore-Mantel

Nun ist „Hygiene“ eh schon ein Sammelsurium an verschiedensten Musikstilen, doch die Krönung ist wohl der wavige Einschlag dieser Platte. Wenn von einer Post-Hardcore-Band die Rede ist, liegt der Gedanke des Wave nicht gerade auf der Hand. Drug Church aber scheint sich den geläufigen Normen nicht beugen zu wollen und so ist ihnen mit „PREMIUM OFFER“ eine überraschend geniale Kombination aus Hardcore und Wave gelungen. Feinste 80er Partys lassen hier grüßen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren Waviger Hardcore-Song “Premium Offer”

Lyrics auf Höhe der Zeit

Textlich bewegen sich die fünf Hardcore-Veteranen im absoluten zeitlichen Kontext. Beispielsweise die Zeilen „These friends check your mail, your thoughts, your hair, your depth and your step“ aus „Premium Offer“, spielen auf die permamente und immer größer werdende Überwachung an. Eigentlich bietet die komplette Scheibe gesellschaftskritische und sehr durchdachte Botschaften, welche allerdings nie abgedroschen oder plakativ rüberkommen. Laut Sänger Kindlon, habe er sich bei diesem Album auch nicht in irgendwelchen bandinternen Textarchiven bedient, sondern die Worte direkt bei den Aufnahmen formuliert. Gerade dieser Ansatz beim Songwriting ist in der heutigen Zeit ein sehr guter Schachzug, um auf aktuelle Probleme aufmerksam zu machen.

Eine neue Stufe

Alles in allem hat Drug Church mit Hygenie eine Platte auf den Markt gebracht, welche die Band auf eine neue Stufe hievt. Erstaunliche und überraschende Kombinationen aus Wave, Grunge, Pop und natürlich Hardcore ziehen sich durch das ganze Album und machen es erst so richtig interessant. Ein rundum gelungenes Werk haben Drug Church hier eingespielt, doch irgendwie hat man das Gefühl als würde da in Zukunft noch mehr gehen. Im Prinzip steigt schon jetzt die Vorfreuden auf noch mehr Stoff von Drug Church.

Hygiene ist am 11.03.2022 über Pure Noise Records erschienen.