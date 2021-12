“Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger ist es nicht.”

/ Marie Schultze

Seit 48 Jahren ist der beliebte Märchenfilm “Drei Haselnüsse für Aschenbrödel” in der Weihnachtszeit nicht mehr aus dem Fernsehprogramm wegzudenken. Populär ist der Klassiker vor allem bei einem älteren Publikum, doch ein TikTok-Trend und eine norwegische Neuverfilmung verleihen ihm wieder Aktualität.

Ein moderner, lustiger Tanzstil zu alter, klassischer Filmmusik aus Tschechien – diesen Stilbruch könnt ihr zurzeit auf TikTok sehen. Dort tanzen junge User:innen zu dem Lied “Der königliche Ball” von Karel Svoboda.

Das verwendete Lied stammt aus einer der Schlüsselszenen im Film, in der das Aschenbrödel den Ball des Prinzen im Schloss besucht. Es versetzt einen sofort wieder in eine märchenhaft weihnachtliche Stimmung. Das erklärt vielleicht, warum gerade dieses Lied so oft benutzt wird.

Es werden aber auch Tiktoks gedreht, die sich mehr mit dem Inhalt des Films und den Filmcharakter:innen beschäftigen. Dort zeigen beispielsweise junge Tiktoker:innen mit Humor, dass sie sich mittlerweile sogar mehr mit der bösen Stiefschwester als mit der Hauptperson identifizieren können. So auch “luluandherselflove” in ihrem Video, das über beachtliche 38 Tausend mal geliked wurde.

Neuverfilmung 2021

Doch wem der Film “Drei Haselnüsse für Aschenbrödel” zu altbacken ist oder ihn so sehr liebt, dass er ihn schon fast mitsprechen kann, kann sich auf eine Neuverfilmung aus Norwegen freuen. Das Aschenbrödel wird darin von der bekannten Popsängerin Astrid S verkörpert. Auf ihrem Instagramprofil teilte sie es stolz mit, als sie ihren ersten Song für den Film geschrieben hat und zeigte dazu einen kleinen Ausschnitt des Films.

Der Film mit Astrids Musik ist seit dem 12. November 2021 in den norwegischen Kinos zu sehen. Uns gibt der Trailer schonmal einen sehr guten ersten Eindruck vom Film.

Libuše Šafránková

Die tschechische Schönheit, die Aschenbrödel im Originalfilm mit gerade einmal 19 Jahren spielt, ist diesen Sommer verstorben. Sie spielte nach ihrem Karrierestart mit dieser Rolle noch in vielen weiteren Märchenfilmen mit, wie zum Beispiel “Die kleine Meerjungfrau”, “Prinz und Abendstern”, “Der dritte Prinz” oder “Der Salzprinz”.

Ausstrahlung

Wer sich den Klassiker selbst nochmal anschauen möchte, der kann dies bei zahlreichen Fernsehsendern tun.

Dort wird es überall ausgestrahlt:

28. November 2021, 15:30 Uhr auf Das Erste

05. Dezember 2021, 14:50 Uhr auf rbb

09. Dezember 2021, 12:30 Uhr auf HR

12. Dezember 2021, 15:50 Uhr aus SWR

24. Dezember 2021, 12:10 Uhr auf Das Erste

24. Dezember 2021, 16:00 Uhr auf NDR

24. Dezember 2021, 18:50 Uhr auf ONE

24. Dezember 2021, 20:15 Uhr auf WDR

25. Dezember 2021, 09:55 Uhr auf Das Erste

26. Dezember 2021, 16:35 Uhr auf SWR

01. Januar 2021, 14:30 Uhr auf rbb

02. Januar 2021, 12:00 Uhr auf KIKA

06. Januar 2021, 08:30 Uhr auf BR

Ihr könnt ihn aber auch auf den bekannten Streamingplattformen finden.