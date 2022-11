Die jungen Bullen brennen auf Tore

/ Phillip Reinhardt und Paulina Fuchs / Red Bull München / City-Press GmbH

6:0! Das war der Endstand im 1. Spiel des EHC Red Bull München gegen die Augsburger Panther. Heute soll es damit weitergehen, wenn die Fuggerstätder wieder in der Olympia-Eissporthalle gastieren. Dabei helfen könnten die jungen und torhungrigen Spieler, die immer besser in Fahrt kommen.

Die Münchner sind aktuell in Topform. Ihre Serie von drei Siegen wollen sie ihm Derby weiter ausbauen. Vor allem die jungen Spieler tragen in den letzten Spielen zu diesem Erfolg bei. Allen voran: Daniel Allavena. Der 23-jährige Goalie hielt am Donnerstag beim 2:1 Sieg gegen die Bremerhaven Penguins den Sieg für den EHC fest.

Aber auch die Augsburger müssen sich nicht verstecken. Im Kellerduell konnten sie am Freitag die Biethigheim Steelers besiegen und ihre neun Spiele lange Niederlagen Serie beenden. Bei den Panthern sorgte mit Marcel Barinka ein ebenfalls erst 21-Jähriger für den Unterschied.

Ob die jungen Talente heute für ein Torfestival sorgen können, erfahrt ihr ab 16:30 Uhr im M94.5-Liveticker.