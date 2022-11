Der Pastor gegen den Football Spieler: Was ist los in Georgia?

Es geht in einem der wichtigsten und knappsten Rennen in den Midterm Elections um einen kostbaren Platz im Senat: Um ihn kämpfen zwei untypische Kandidaten: Ein demokratischer Pastor wird von einem republikanischen Football Star herausgefordert.

Georgia ist ein sogenannter Swing State. Das bedeutet, keine der beiden Parteien ist dort klar stärker. Präsident Biden hatte den Bundesstaat in den Präsidentschaftswahlen 2020 mit gerade einmal 0,23 Prozent Vorsprung gegenüber Donald Trump gewonnen. Genauso knapp könnte es dieses Mal wieder werden. In den Umfragen sind die zwei Kandidaten genau gleichauf.

Zur Wahl stehen der Demokrat Raphael Warnock und der Republikaner Herschel Walker. Warnock wurde erst vor zwei Jahren der allererste Afroamerikanische Senator in Georgias Geschichte, und muss jetzt sein Amt gegen Walker verteidigen. Der Demokrat hat einen religiösen Hintergrund. Bevor er Senator wurde, war er Pastor der berühmten Ebenezer Baptist Church. Dort war auch Martin Luther King Jr. lange Pastor.

Der Herausforderer des Pastors ist Herschel Walker. Der ehemalige Football Star hat, genauso wie Trump damals, keinerlei politischer Vorerfahrung, genießt aber größte Berühmtheit. Während seiner Universitätszeit wurde er mit der ‘Heisman Trophy’ zum besten College Footballer des Jahres gekürt. Danach hatte er eine äußerst erfolgreiche Karriere in der National Football League (NFL). Er wurde damit in Georgia zu einer Legende.

“Because he told me black lives matter! And if you think about it senator, there’s more black babies that [are] aborted than anything“

Herschel Walker